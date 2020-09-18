Два талантливых подростка из Челябинской области выступят в вокальном шоу «Ты супер!»

Двое юных жителей Челябинской области выступят в четвертом сезоне международного вокального шоу «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей, который стартует на НТВ в воскресенье, 20-го сентября.

В числе талантливых ребят со сложной судьбой, которые выйдут на большую сцену, чтобы проявить себя и заявить о себе на весь мир, - Николай Дербенев из Копейска и Виктория Давыдова из Челябинска.

Как рассказали в пресс-службе регионального минсоца, Коля поет с пяти лет, шесть лет занимался игрой на скрипке и два года - игрой на фортепиано. Творческий парень легко идет на контакт, он целеустремленный, трудолюбивый и старается видеть во всем позитив. Главная мечта подростка - отправиться в кругосветное путешествие.

Виктория Давыдова очень открытая, общительная, доброжелательная, уважительно относится к старшим. Вика любит петь и рисовать, хочет выступать на сцене, мечтает съездить на море.

В новом сезоне шоу «Ты супер!» примут участие 58 конкурсантов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдавии, Азербайджана и Эстонии. У ребят разные судьбы, но каждый из них по тем или иным причинам лишился самой важной поддержки - мамы и папы: кто-то живет в детских домах, кто-то - в интернатах.

Главное, что все они по-своему уникальны и талантливы. И, что еще важнее, никто из них не сдался - наоборот, каждый продолжил уверенно идти к своей мечте - выступать на лучших российских и мировых площадках.

Ведущим проекта по-прежнему является Вадим Такменёв. Он будет поддерживать ребят на сцене, а компанию ему составит Анастасия Пак, которая, по традиции, будет подбадривать ребят за кулисами.

СПРАВКА

Международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, «Ты супер!» проводится телеканалом НТВ совместно с международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке министерства просвещения.