Евгений Воскресенский привезет в Челябинск моноспектакль «Гоголь против Гоголя»

Актер театра и кино Евгений Воскресенский представит в Челябинске трагикомедию «Гоголь против Гоголя» о жизни классика русской литературы.

Моноспектакль телеведущего, члена Союза кинематографистов России состоится на сцене Камерного театра пятого апреля.

Постановка посвящена творчеству, судьбе и духовным поискам одного из самых загадочных русских писателей. Можно сказать, это суд Гоголя над самим собой. А вот был ли он прав в этом суде - решит зритель.

Талантливейший актер Евгений Воскресенский начал кинокарьеру у Эльдара Рязанова, снявшись в его фильме «Забытая мелодия для флейты». В послужном списке актера - более 80 фильмов, около 30 ролей в телесериалах.

Роли Воскресенского притягательны добрым чувством юмора, мягким комизмом. Комедийное дарование отметил еще в студенческие годы Воскресенского его педагог Александр Ширвиндт: «У нас появился свой Луи де Фюнес».

А режиссер Игорь Масленников однажды так оценил мастерство Воскресенского: «Евгений - наш новый Вицин!»

Вопреки сложившемуся комическому амплуа, в спектакле «Гоголь против Гоголя» Евгений Воскресенский откроется зрителю с драматической стороны. Хотя без присущего актёру, да и самому Гоголю, юмора тоже не обойдётся.

«Гоголь против Гоголя» - уникальное явление современной театральной сцены. В постановке сочетаются музыка, театральное и киноискусство. Спектакль, посвящённый жизни, творчеству и духовным поискам великого писателя, создан при поддержке министерства культуры и удостоен гранта президента РФ как проект общенационального значения в области культуры и искусства.

В исполнении Евгения Воскресенского прозвучат отрывки из самых известных произведений Гоголя: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Ревизор», «Нос», «Невский проспект», «Мёртвые души», «Женитьба», «Рим», «Арабески», «Выбранные места из переписки с друзьями». В видеофрагментах спектакля зрители познакомятся с отрывками писем Гоголя, его матери, писателей-современников в исполнении народных артистов России Евгения Герчакова, Бориса Плотникова, заслуженной артистки России Виктории Толстогановой, артиста театра и кино Александра Лырчикова.

Музыкальное сопровождение спектакля представляет инструментальный ансамбль «Ars Ego». Прозвучат произведения Россини, Баха, Генделя, Каччини, Дебюсси, Равеля, Бетховена, Рахманинова, Мусоргского.

Как отмечают в пресс-службе челябинской филармонии, постановка будет представлена зрителю при поддержке благотворительного фонда социальных и культурных инициатив Евгения Воскресенского «Воскресение» и «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020».

Начало спектакля – в 19 часов.