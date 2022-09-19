Фестиваль джаза соберет в Челябинске лучших органистов и презентует почтовую открытку 16+

Завтра, 20 сентября, в Челябинске в девятый раз стартует уникальный форум – фестиваль «Джаз на большом органе». Единственный в мире органный фестиваль, посвященный джазу во всем многообразии, от «стандартов» до свободных импровизаций, продлится до 23 сентября. Музыканты не ограничивают себя строгими рамками, что позволит им раскрыть поистине необъятные возможности органа. В этом году специально к мероприятию «Почта России» выпустила посвященную «Джазу на большом органе» памятную почтовую открытку и штемпель.

В программе форума — четыре концерта в Зале органной и камерной музыки «Родина», 15 исполнителей, 8 инструментов, плюс главный герой — его величество орган.

20 сентября, в день открытия фестиваля, орган прозвучит в дуэте с ударными и этно-оркестром. За пульт органа поднимутся Вячеслав Золотовский (Новгород), Владимир Нестеренко (Москва). Вячеслав — лидер джазового трио, в его игре дополняют друг друга академическая точность и импровизационная оригинальность. Владимир совмещает с джазовыми традициями модернистские звучания. На ударных — молодой московский барабанщик, композитор, бэндлидер Дмитрий Сафонов.

К ним присоединится этно-оркестр Виталия Владимирова Alpha & Co из Екатеринбурга, развивающий направление world music. Alpha & Co не придерживается определенного стиля, полагая, что музыка является общемировым языком общения. В их арсенале — множество других экзотических инструментов со всего мира: поющие чаши, калимбы, барабаны, ситар, диджериду.

21 сентября программу фестиваля продолжат Игорь Паращук (саксофон) и Владимир Хомяков (орган). Оба музыканта имеют в мире академической и джазовой музыки устоявшуюся репутацию высоких профессионалов. Музыканты неоднократно представляли совместные проекты, в их арсенале — сочинения классиков и современников, импровизационная музыка, авангардный джаз. Также в этот вечер на сцену выйдет челябинская арт-группа уникального композитора Льва Гутовского — Новый Художественный Ансамбль.

22 сентября в программе фестиваля выступает удивительный молодой музыкант, победительница конкурса «Синяя птица», композитор, многократный лауреат международных состязаний молодых органистов Стефанида Ермолаева (Москва). Также в афише вечера — выступление ярчайшего органиста Владимира Магалашвили (Россия-Германия). Орган раскроет всю палитру своего многогранного голоса в ансамбле с инструментальным «ПИПЛ ТРИО» из Москвы. Это проект экспериментальной импровизационной музыки, где саксофонист, альтист и ударник выступают одновременно в качестве и авторов, и исполнителей.

23 сентября состоится гала-концерт фестиваля. По традиции, все участники «Джаза на большом органе» объединятся, чтобы устроить на сцене финальный вечер свободной импровизации в ритме джаза. Зрителей ждут свобода исполнения, неожиданные ансамбли и аранжировки. Все слагаемые вечера: прекрасный орган и концертный зал, уникальный музыкальный эксперимент и талантливые исполнители-импровизаторы — в совокупности способствуют созданию большого праздника музыки.

«Джаз на большом органе» — особое событие в мире музыки. Подобные интересные события «Почта России» по давней традиции отмечает церемониями специального гашения памятных марок, конвертов, почтовых карточек. Впервые за свою историю получит собственную почтовую открытку и памятный штемпель и челябинский фестиваль джаза.

Штемпель и открытку украсит традиционная эмблема «Джаза на большом органе» — слон с хоботом в виде органных труб. По словам инициатора и художественного руководителя фестиваля Владимира Хомякова, «играть джаз на классическом органе — всё равно, что заставлять слона танцевать. Инструмент «сопротивляется» жанру, поэтому музыкантов, которые делают это убедительно, в мире достаточно мало».

Почтовая карточка фестиваля вышла ограниченным тиражом. Приобрести ее можно в центральном почтовом отделении по адресу: ул. Кирова, д. 165. Там же будет находиться и «фестивальный» почтовый штемпель. Все желающие смогут украсить отправляемую корреспонденцию его оттиском. Открытки с памятным гашением займут достойное место в коллекциях филателистов и порадуют адресатов.