Фестиваль «Синегорье» охватит девять территорий Челябинской области

С 29 октября по 5 ноября Челябинская область будет принимать хореографические и певческие профессиональные коллективы России и других государств. Они съезжаются на XII Международный фестиваль национальных культур «Синегорье». В Челябинске и городах области (Касли, Троицк, Сатка, Миасс, Кыштым, Снежинск, Копейск, Октябрьское) состоятся 13 концертов.

Открытие пройдет в Челябинске 1 ноября, 18:30, в Зале камерной и органной музыки «Родина». Программу представит один из самых знаменитых хоров России — Московский государственный академический камерный Минин-хор.

2 ноября фестиваль продолжит выступление ансамбля песни и танца Республики Татарстан в Концертном зале им. С.С. Прокофьева в 19:00.

3 ноября ансамбль танца «Вайнах» познакомит зрителей с искусством национального танца Чеченской республики.

Гала-концерт фестиваля пройдет в театре оперы и балета им. Глинки 4 ноября, начало в 18:00.

В рамках форума запланирована научно-практическая конференция «Гастрольная и фестивальная политика поддержки национальных коллективов».

Фото — из архивов коллективов-участников фестиваля «Синегорье».