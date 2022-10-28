28.10.2022
Фестиваль «Синегорье» охватит девять территорий Челябинской области
28.10.2022
За сутки заболело ковидом 187 южноуральцев, выздоровело 642, умерло пятеро
28.10.2022
Генеральная репетиция спектакля «Странная миссис Сэвидж» закончилась овациями
28.10.2022
В Челябинске будут судить мамашу, ребенок которой выпал из балкона
28.10.2022
Три лучших спектакля покажут на Сахалине кукольники Челябинска
28.10.2022
В Магнитогорске на трамвае можно ездить ниже тарифа
Фестиваль «Синегорье» охватит девять территорий Челябинской области
Концерты запланированы в Каслях, Троицке, Сатке, Миассе, Кыштыме, Снежинске, Копейске, Октябрьском
Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам
28.10.2022
Дети мобилизованных уже получают бесплатное питание в Челябинске
27.10.2022
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
27.10.2022
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022