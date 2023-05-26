Фотопроект Челябинского театра драмы представлен в Эрмитаже

Челябинский академический театр драмы имени Н.Ю.Орлова заявил о себе в Санкт-Петербурге. Его фотопроект «Один день из жизни театра» представлен в Государственном Эрмитаже в рамках XVII Международного медиа-форума «Диалог культур».

«Цель форума - объединить молодых представителей медиапространства Евразии. - пояснил ответственный за проект, администратор театра Владислав Лукьянов. - Фотопроект нашего театра принял участие в конкурсе, на который было прислано более трех тысяч работ со всей России. В итоге лучшие вошли в экспозицию выставки «Я здесь живу». Идея проекта - запечатлеть один день из жизни театра. А это отдельный мир, где над созданием спектакля трудится много людей, чтобы каждый вечер для зрителей открывался занавес, и они становились свидетелями сценического действия».

По словам председателя оргкомитета форума Ашота Джазояна, фотоработы из Челябинска достойны быть в анфиладе главного штаба Эрмитажа.

Автор фотографий для уникального проекта – студентка исторического факультета ЮУрГГПУ, выпускница направления дополнительного образования «Журналистика» Татьяна Журавлева. Она на снимке месте с Владиславом Лукьяновым и Ашотом Джазояном на фоне своего фотопроекта.