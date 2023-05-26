26.05.2023
Консультация юриста: может ли от жары зависеть продолжительность рабочего дня
26.05.2023
Фотопроект Челябинского театра драмы представлен в Эрмитаже
26.05.2023
Пьяный водитель собирался везти детей в «Солнечную долину»
26.05.2023
Семейные фермы «прижились» в Челябинской области
26.05.2023
Куда сходить и на что посмотреть: программа «Библионочи-2023» в Челябинске
26.05.2023
На трех улицах Челябинска кипит работа по капремонту трамвайных путей
Фотопроект Челябинского театра драмы представлен в Эрмитаже
24.04.2023
В Челябинском театре драмы апрель завершают «Дети ворона»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
17.02.2023
Ко дню рождения Наума Орлова. «Хорошая квартира. Только из окна виден театр»
23.12.2022
В Челябинской драме «Морозко» встречали … зайцы
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023