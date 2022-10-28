28.10.2022
Фестиваль «Синегорье» охватит девять территорий Челябинской области
28.10.2022
За сутки заболело ковидом 187 южноуральцев, выздоровело 642, умерло пятеро
28.10.2022
Генеральная репетиция спектакля «Странная миссис Сэвидж» закончилась овациями
28.10.2022
В Челябинске будут судить мамашу, ребенок которой выпал из балкона
28.10.2022
Три лучших спектакля покажут на Сахалине кукольники Челябинска
28.10.2022
В Магнитогорске на трамвае можно ездить ниже тарифа
Генеральная репетиция спектакля «Странная миссис Сэвидж» закончилась овациями
Первые зрители обещают успех новой постановке Театра драмы им. Наума Орлова
26.10.2022
Подарок на День рождения челябинской миссис Сэвидж - премьера
10.10.2022
Специалисты: Никакого пристроя у челябинского драмтеатра не будет
20.05.2022
Гастроли МХАТ им М. Горького в Челябинске пройдут под именем Михаила Булгакова
18.03.2021
Челябинский театр драмы получит федеральные деньги на модернизацию сцены
Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам
28.10.2022
Дети мобилизованных уже получают бесплатное питание в Челябинске
27.10.2022
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
27.10.2022
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022