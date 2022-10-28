Генеральная репетиция спектакля «Странная миссис Сэвидж» закончилась овациями

Сегодня, 28 октября, в театре драмы им. Наума Орлова Челябинска состоится премьера спектакля «Странная миссис Сэвидж». Зрителя ждет милая добрая комедийная история, поставленная по пьесе американского драматурга Джона Патрика, которая более полувека живет на отечественной сцене. Сказка для взрослых с Валентиной Качуриной в главной роли имеет все шансы быть благодарно принятой южноуральским зрителем – так же, как на генеральном прогоне, когда зрители стоя аплодировали в финале.

Особо благодарили Валентину Качурину, чья миссис Сэвидж заставила многих и заливисто посмеяться, и пережить три разных финала подряд. Главная героиня – богатая вдова, отправленная приемными детьми в клинику для душевнобольных, где среди пациентов она увидит доброту и сострадание, мир нормальный и ненормальный поменяется для нее местами.

Потеряв миллиарды, она получает выписку из клиники, но это лишь первый финал. Во втором ей возвращают богатство, но это героиня Валентины Качуриной почти не заметит, потому что это уже не главное. В третий раз развязкой зрителю кажется ее решение остаться в клинике. Но доктор пропишет ей реальность, и актриса уходит к зрителю.

Режиссер постановки Николай Осминов наполнит спектакль яркими сценическими эффектами и даже добавил в юмор местный колорит, заставив одного из пациентов мечтать о квартире в Чурилово. Все это оценили первые зрители, равно как и игру Натальи Касатоновой, Константина Иванова, Ларисы Меженной, Ольги Рождественской и всех задействованных в спектакле актеров. Каждого из них и спектакль в целом принимали в зале очень хорошо.

«Все прошло хорошо, приняли постановку замечательно. Я надеюсь, спектакль будет нравиться зрителям», - поделилась мнением завлит театра драмы имени Наума Орлова Елена Ляпунова.