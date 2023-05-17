Главный режиссер Камерного театра в жюри юбилейного фестиваля театров малых городов России

В конце весны, 29 мая, в Челябинской области стартует XX юбилейный фестиваль театров малых городов России, организованный Государственным театром наций при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы».

Для проведения форума организаторы выбрали Магнитогорск, куда съедутся 16 коллективов со всей страны. В составе жюри лауреат премии «Золотая маска» режиссер Марат Гацалов, народная артистка РФ Ольга Остроумова, театральные деятели и критики. Единственным представителем Челябинской области в группе экспертов стала заслуженный деятель искусств РФ, главный режиссер челябинского Камерного театра Виктория Мещанинова.

«Этот фестиваль юбилейный, и радостно, что он пройдет у нас, на Южном Урале. Среди участников разные театры, с некоторыми из которых зрители познакомятся впервые. Например, коллектив из Комсомольска-на-Амуре приедет за 5 тысяч километров, когда еще такое может произойти? Я посмотрела афишу – есть классические произведения Толстого, Горького, Айтматова, много современной драматургии, экспериментальных работ – думаю, будет интересно», - прокомментировала Виктория Николаевна.

За неделю зрители и жюри увидят шесть спектаклей большой формы и 10 – малой. 30 мая в рамках церемонии открытия пройдет спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления», в котором примут участие актеры Марина Александрова и Евгений Миронов, а также челябинский симфонический оркестр. Далее экспертам предстоит определить лучшие работы, которые впоследствии будут показаны в Москве, на сцене Театра Наций.