Государственный ансамбль танца «Урал» отмечает 40-летие

В Челябинском театре драмы 14 декабря, в понедельник, состоится большой юбилейный концерт Государственного ансамбля танца «Урал». Праздничная программа называется «Танцы народов мира».

«Первое отделение наше, народное, — уточняет директор ансамбля, его создатель и «вечный двигатель» Владимир Карачинцев.— Мы хотим показать номера, которые любят и зрители, и артисты. Это золотой фонд репертуара ансамбля. Например, «Юла», плясовая «Барыня», «Ямщики», старинные игрища уральских казаков «Бышенька», где участвует и детская студия «Урал».

Во втором отделении — премьера. Артисты ансамбля «Урал» впервые исполнят программу, которая готовилась в течение двух лет, для международных саммитов ШОС и БРИКС-2020 (планировалось провести их в Челябинске).

Международные саммиты так и не состоялись, зато в репертуаре ансамбля появились очень яркие, самобытные хореографические композиции, которые станут украшением репертуара ансамбля. Это национальные танцы пяти стран-участниц ШОС и БРИКС: африканский (ЮАР), бразильский, индийский, китайский и постановка «Игры Севера», представляющая творчество народов российского севера.

«Программа шикарная. Каждый номер интересен по-своему. Лично мне больше всего нравится индийский, — признается Владимир Карачинцев. — Если африканский танец охотников, к примеру, основан на «физике» – быстрый темп, прыжки, гранд-батманы, изощренные линии, то индийский номер – классика национального искусства. Очень необычная хореография. Сложно, невероятно красиво. Многие думают, что если костюм надеть, научиться крутить бедрами, руки чуть-чуть поставить – это уже Индия. Для того, чтобы передать пластику танца, манеру исполнения, выразительность каждого жеста, надо заново «переделать» танцовщика».

Очень много для этого сделали челябинские хореографы Светлана Лукина и Алексей Разин. Неслучайно исполнение челябинских танцовщиков у московской комиссии вызвало восхищение: «Это практически идеально».

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«У нас в филармонии гениальный директор, — говорит Владимир Карачинцев. — Он сделал всё для того, чтобы делегация филармонии съездила в Индию, чтобы там и костюмы сшили, тончайшие шелка, бубенчики и украшения закупили. Он постарался, чтобы наш ансамбль побывал и в Бразилии, на международном фестивале — для знакомства с историей и культурой страны. У нас ведь средний возраст танцовщиков – 23 года. И Алексей Николаевич Пелымский понимает, как важно создать такие условия, чтобы молодежи было интересно работать, чтобы они больше ездили, видели, работали с лучшими хореографами».

А результаты такого подхода мы знаем. Ансамбль танца «Урал» объехал с гастролями полмира. Только во Франции были восемь раз, трижды в Америке. И на каждом концерте, где бы ни выступали артисты, они танцуют так заразительно, с такой отдачей — как будто в первый и последний раз.