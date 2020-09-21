Граффитисты – художники или вандалы? За ответом – добро пожаловать на андеграунд выставку в Челябинске

В Челябинске в Доме печати на Свердловском проспекте, 60 в минувшую субботу,19 октября, открылась уникальная выставка уличных художников. Кому стоит посетить эту выставку, в чём её уникальность и почему она настолько популярная среди молодёжи попробовал разобраться наш корреспондент.

Между обществом и искусством андеграунда, в частности, граффитистами всегда существовал конфликт. Обычные люди не понимают, зачем на стене снова нарисовали этот непонятный символ, и называют граффитистов просто – вандалы. Между тем, организаторы выставки Роман Валитов (Намор Вотилав) и Алиса Жихарева предлагают зрителям посмотреть на это с другой стороны:

«Оказалось, что среди наших знакомых и вообще в Челябинске очень много граффитистов, причём самых разных возрастов. Этим летом у них произошёл какой-то творческий взрыв и все начали очень много рисовать. Многим может показаться странным, что такое искусство так популярно, учитывая, что оно нелегально, даже если ты делаешь что-то из добрых побуждений –рискуешь получить по башке. Мы захотели рассказать об этом. Существует очевидная проблематика – людям непонятно, зачем они это делают. Но, если копнуть глубже, существует ещё очень много вопросов: Что именно рисуют? Почему именно это рисуют? Как выбирают место? Как друг с другом договариваются? Какие там есть стычки, войны, непонимания и т.д.? Цель выставки поднять в сознании каждого человека эти вопросы, чтобы люди понимали, что за этим стоит нечто большее, чем просто вандализм».

На выставке три зала, в одном представлены работы, выполненные методом теггинг. В этом зале изображены дорожные знаки, тумбы и другие предметы, которые полностью изрисованы странными буквами и символами, которые мы часто можем увидеть в подъездах домов, где давно не красили стены.

«Дорожные знаки - это язык общения, на котором общаются автомобилисты, а граффити – язык общения, на котором общаются райтеры. Совмещение этого нам кажется очень интересным. Некоторые разрисовывают знаки на улице, но мы решили пойти дальше, мы нашли знак на земле, написали на нём свои тэги и принесли его на выставку. Вы можете увидеть там голубя – знак мира, знак – осторожно динозавр, который поедает людей, а глаз — это то, что обычно рисует Рома Волчок», – рассказала соавтор работы Ксюша Якубович.

Во втором зале большие стенды с граффити, которые выглядят, как произведения современного искусства. Третий зал – мечта граффитиста, все стены там изрисованы символами и тэгами.

«Основа граффити – это максимальное тиражирование своего имени, через то, как ты рисуешь своё имя, ты можешь показать, в каком стиле ты работаешь, к какой команде относишься. Есть некоторые работы, которые отходят от этого правила, например, работа Bed-writers. Девчонки считают чисто пацанской идею тиражировать своё имя. И они в своей работе отражают социальные проблемы, у них есть тэг «бла-бла-раша», который означает то, что в России много говорят, но мало делают. Также здесь можно увидеть безликие чёрные фигуры людей-анонимов, они светятся­– им есть что сказать, но девчонки считают, что в сложившихся условиях лучше оставаться анонимными, иначе можно пожалеть».

Помимо этого, есть работы, выполненные в технике трафарета или «stencil art» и составленные из букв и знаков.

Одна из инсталляций посвящена проблеме восприятия граффити в обществе. На инсталляции стоят два телевизора, по одному крутят новости, по-другому тематические видео про граффити. Не так давно был общественный резонанс, вызванный тем, что граффитист «Кораблик» закрасил граффити, которые делал челябинский урбанист с командой.

«Многие райтеры рисуют, подстрекаемые какой-то внутренней энергией протеста, они делают это больше по инерции, чем осознанно», – говорит организатор выставки Алиса. - Участникам выставки было предложено выбрать, на чьей они стороне: на стороне уличного искусства или всё же на стороне традиционно-красивой живописи.

Я за уличное искусство, потому что, какое бы необузданное оно не было, это очень живая энергия, а очень живой энергии в людях часто не хватает, и чем холоднее становится, тем грустнее.

Очень часто пытаются эту живую энергию направить в якобы позитивное русло. В Питере, например, открывают школу патриотичного граффити, где детей учат рисовать танки, самолёты, ракеты, продвигая культ милитаризма. Как вы думаете, это здорово? Мне кажется, не очень».

Между тем, даже у такого необузданного искусства, как граффити, есть своя система оценки. Так граффитист «Фанера» выиграл в конкурсе скетчей и стал обладателем сертификата в 3000 рублей от «Слиммаркета»

«Там написано: Фанера. Со стороны может показаться, что тут примитивные буквы, как будто человек только начинает рисовать, но по сути, тут всё аккуратно, тут акварель, много цветов и в целом подача интересная. Судить очень сложно, это же не спорт «кто первый добежал – тот и победил», поэтому судили три человека, чтобы быть максимально объективными», – рассказал владелец Слиммаркета Александр.

Выставка будет работать до 18 октября. Почти каждый день в течение месяца здесь будут проходить различные лекции, мастер-классы и т.д. Например, завтра пройдёт лекция об андеграундном русском кинематографе.