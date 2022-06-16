«Исповедь» Николая Носкова принесла работнику ММК Гран-при всероссийского фестиваля

Сотрудник Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) Евгений Сухоруков завоевал Гран-при всероссийского фестиваля «Под звуки нежного романса», гала-концерт победителей которого состоялся в Железногорске (Курская область).

Также в Железногорске выступали победители другого отраслевого всероссийского фестиваля «Мелодия души-XVII», сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

В этом году конкурс, организатором которого выступает горно-металлургический профсоюз России, проходил в четвертый раз. В Железногорске собрались представители 14-ти горно-металлургических предприятий страны.

Работник ММК выбрал для фестиваля романс Николая Носкова «Исповедь», который отличается сложным исполнением. Но именно с этим произведением, рассказал Евгений, ему и было интересно попробовать свои силы.

Ранее Евгений Сухоруков становился обладателем Гран-при профсоюзного фестиваля авторской песни «Перекликаются гитары, переплетаются сердца», который ежегодно проводит профсоюзная организация Группы ММК в Магнитогорске.