Исторический музей Южного Урала готовит будущее художественной фотографии

В Челябинске мощное фотосообщество, и даже юные фотолюбители, которые делают первые шаги в этом направлении, показывают крутые результаты.

Ребята из детской секции народной фотостудии «Каменный пояс» стали обладателем Гран-при девятого Всероссийского детско-юношеского фестиваля национальных культур «Содружество 2022», в рамках которого проходил заочный всероссийский фотоконкурс «Лица России» и очный блиц-конкурс.

Участие в событии, посвященном объявленному в Российской Федерации Году культурного наследия народов РФ и проходившем во Владимире с первого по пятое ноября, приняли представители более 50 городов и регионов России, а также гости из Белоруссии.

Гран-при детская секция НФС «Каменный пояс» ОГБУК «Государственный исторический музей Южного Урала» (Челябинск) завоевала в номинации «Фото».

На протяжении четырех дней детская команда «Каменного пояса» участвовала в блиц-конкурсе во Владимире, снимая людей, улицы и здания, повседневную жизнь города. На блиц-конкурс (совместно с ребятами из фотошколы «PhotoPIXEL») были представлены две групповых серии «Негостевой Владимир». На них — «парадный» туристический Владимир во всей своей красе и древнем величии. В другой серии — жизнь города изнутри, о которой туристы мало что знают.

Помимо групповых серий, ребята представили индивидуальные серии и снимки. Все они удостоены призовых мест и специальных отметок жюри. Это был их первый фестиваль и первый блиц-конкурс, которые запомнятся надолго. В 2023 году ребята вновь готовы приехать во Владимир и еще раз побороться за Гран-при, сообщает пресс-служба Государственного исторического музея Южного Урала.