Исторический музей Южного Урала готовит выставку по случаю «Крымской весны»

Государственный исторический музей Южного Урала покажет челябинцам и гостям города уникальные открытки с видами Крымского полуострова, известного своей древней историей и богатейшей природой.

Первые следы обитания человека в Крыму относятся к эпохе палеолита. Свой след в истории полуострова оставили киммерийцы, тавры, скифы, греки, монголо-татары, турки и другие народы.

В 1783-м Крым присоединили к России, в июне этого года был заложен славный город Севастополь, ставший с начала 19 века главным военным портом Черноморского флота. Со второй половины позапрошлого столетия Южный берег Крыма превращается в цветущий курорт: строятся дворцы и особняки членов императорской фамилии и представителей привилегированных слоев России. После установления советской власти и подписания в 1921 году декрета об использовании Крыма для лечения трудящихся полуостров превращается во всесоюзную здравницу. В регионе развивается сельское хозяйство, наука, курортное дело.

На почтовых открытках конца 19-го - начала 21 века из фондов Государственного исторического музея Южного Урала запечатлены природные и исторические достопримечательности полуострова. Уже в конце позапрошлого века Крым был одним из самых фотографируемых уголков света. На полуострове времен Российской Империи зарождались традиции отечественного массового туризма со свойственной отдыхающим тягой к видовым фото «на память» или «приветам» на почтовых карточках.

«Вместе с видами остались запечатленными архитектурные сооружения и уникальные природные ландшафты, типы людей, их быт, одежда. Небольшие по размерам почтовые карточки позволяют увидеть прошлое, восхититься великолепными пейзажами, величественным морем, мысленно пройтись по забытым улочкам», - рассказывают в Историческом музее.

Полюбоваться витриной с «крымскими» открытками можно будет в западной башне храма искусства на Труда, 100 уже с 16 марта.

Отметим, экспозиция посвящена воссоединению России и Крыма весной 2014 года.