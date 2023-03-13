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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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13.03.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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13.03.2023

Челябинских малышей скоро начнут записывать в первый класс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.03.2023

Суровый Челябинск встречает весну холмами из грязного снега на детских площадках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Исторический музей Южного Урала готовит выставку по случаю «Крымской весны»

Государственный исторический музей Южного Урала покажет челябинцам и гостям города уникальные открытки с видами Крымского полуострова, известного своей древней историей и богатейшей природой.

Первые следы обитания человека в Крыму относятся к эпохе палеолита. Свой след в истории полуострова оставили киммерийцы, тавры, скифы, греки, монголо-татары, турки и другие народы.

В 1783-м Крым присоединили к России, в июне этого года был заложен славный город Севастополь, ставший с начала 19 века главным военным портом Черноморского флота. Со второй половины позапрошлого столетия Южный берег Крыма превращается в цветущий курорт: строятся дворцы и особняки членов императорской фамилии и представителей привилегированных слоев России. После установления советской власти и подписания в 1921 году декрета об использовании Крыма для лечения трудящихся полуостров превращается во всесоюзную здравницу. В регионе развивается сельское хозяйство, наука, курортное дело.

На почтовых открытках конца 19-го - начала 21 века из фондов Государственного исторического музея Южного Урала запечатлены природные и исторические достопримечательности полуострова. Уже в конце позапрошлого века Крым был одним из самых фотографируемых уголков света. На полуострове времен Российской Империи зарождались традиции отечественного массового туризма со свойственной отдыхающим тягой к видовым фото «на память» или «приветам» на почтовых карточках.

«Вместе с видами остались запечатленными архитектурные сооружения и уникальные природные ландшафты, типы людей, их быт, одежда.  Небольшие по размерам почтовые карточки позволяют увидеть прошлое, восхититься великолепными пейзажами, величественным морем, мысленно пройтись по забытым улочкам», - рассказывают в Историческом музее.

Полюбоваться витриной с «крымскими» открытками можно будет в западной башне храма искусства на Труда, 100 уже с 16 марта.

Отметим, экспозиция посвящена воссоединению России и Крыма весной 2014 года.

Государственный исторический музей Южного Урала
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Анонсы событий и мероприятий на девятое марта (18+)

09.03.2023 17:33

Историческому зданию на Володарского в Челябинске планируют вернуть первозданный вид

09.03.2023 16:58

Челябинская пенсионерка отдала неизвестным три миллиона рублей после звонка «полицейского»

09.03.2023 16:10

Сирота-инвалид из Магнитогорска победил в борьбе с чиновниками и получил долгожданную квартиру

09.03.2023 15:47

Троицкие власти ответили на критику Народного фронта по поводу снежных куч

09.03.2023 15:36

Чистая прибыль Сбера в 2022 году составила 270,5 миллиарда рублей - выше ожиданий аналитиков

09.03.2023 14:48

Клиенты ВТБ увеличили объем переводов в дружественные страны на 15%

09.03.2023 13:41

Консультация юриста: профессиональные риски для электросварщика

09.03.2023 13:28

Парк Калининского района Челябинска обзаведется холмами, станет светлее и зеленее

09.03.2023 12:31

В Магнитогорске нервный автослесарь проломил голову недовольному клиенту

09.03.2023 12:17

В Агаповском районе по факту ДТП, в котором погибли девочка и девушка, возбуждено уголовное дело

09.03.2023 12:05

Родители в Челябинской области получают единое пособие на более чем 146 тысяч детей

09.03.2023 11:54

Екатеринбург скоро увидит «Традиции Южного Урала» во всей их красе

09.03.2023 11:40

Картины челябинского Народного художника излучают радостный цвет

09.03.2023 11:21

Магнитогорец убил дочь, забросившую детей и постоянно уходившую в запои