Каким будет год кино Челябинского областного Киноцентра

Сегодня, 28 декабря, - Международный день кино. В преддверии Нового года Челябинскому областному Киноцентру имени С.А.Герасимова есть чем встретить этот всемирный праздник и поделиться планами на предстоящий год. Директор Киноцентра Юрий Сычёв охотно согласился рассказать об этом нашему корреспонденту. Принято в праздники, особенно перед Новым годом, подводить итоги и делиться планами. Подводить итоги дело скучное – было и было, а главное в наших планах – продолжить и развивать то, что успешно начато, - говорит

Юрий Дмитриевич. – Вот уже много лет существует в нашей области система кинопроката. Ныне организацией его занимается Киноцентр, который в условиях коммерции всё-таки стремится нести зрителям разумное, доброе, вечное, пытаясь не только их развлекать, но и просвещать, воспитывать. И при этом сохранять баланс между продукцией зарубежного кинематографа и российского. И хотя это нам удавалось, однако сегодня всё не так просто – рынок российского кинопроизводства скоро будет перегрет. В кинопроизводство вкладываются большие деньги. Но кто инвесторы? В первую очередь это интернет-платформы, заинтересованные в добротных фильмах, которые будут смотреть в основном подростки с экранов своих смартфонов. Но ведь известно, что требования к этим фильмам совсем не те, что к фильмам, предназначенным для большого экрана. Кроме того, даты премьер фильмов на экранах кинотеатров и в интернете нередко совпадают, от чего страдает кинопрокат. Ещё один серьёзный инвестор в кинопроизводство – телевидение с его сериалами и, опять же, с правами на премьерный показ. А кто платит, тот заказывает музыку. Вот и заказывается та, что должна понравиться зрителю, десятилетиями воспитанному не на лучших образцах и уже привыкшими потреблять «жвачку». Вот поэтому мы намерены и дальше продолжать развивать некоммерческий показ. Тем более, что положительный опыт уже есть.

Сегодня Киноцентр плодотворно работает с Историческим парком «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» и областной детской библиотекой имени Маяковского, где демонстрируются известные отечественные кинофильмы. Недавно был заключён договор и началось сотрудничество с Камерным театром. Пока кинопоказы эти «датские», приуроченные к историческим датам и событиям. Так, к 100-летию Юрия Никулина зрители смогли бесплатно посмотреть фильмы с его участием. В наступающем году юбилейных дат известных кинорежиссёров, актёров, знаменитых деятелей в других сферах вполне достаточно. Есть в отечественном календаре и такая дата, которая объединяет многое и многих – сто лет со дня образования СССР. Сегодня молодёжь вряд ли знает, что великая страна, которой уже нет, была создана ровно век назад - 30 декабря 1922 года. Да, СССР нет, но фильмы братских республик сохранились. И уже формируется программа фильмов, созданных на киностудиях бывших союзных республик. Эту и другие программы руководство Киноцентра пытается выстроить в соответствие со школьными программами по истории и литературе. Для этого с завидным упорством стремится наладить отношения со школами, но постоянно наталкиватся на непонимание и бюрократизм.

А так хочется, чтобы наши дети узнали о русских богатырях правду и гораздо больше, чем из эффектной трилогии «Последний богатырь», в которой заколдованный Добрыня просто предатель, – продолжает делиться мыслями директор Киноцентра.- Но нынешние юные зрители о былинах и их героях мало что знают, потому и примеры для подражания у них соответственные. Нет, я не призываю запрещать современные фильмы - фантазии, но должны быть и ленты, близкие к первоисточнику. А пока их нет, было решено обратиться к киноклассике, к фильмам-сказкам великих режиссёров Роу, Птушко и другим. Они и составят содержание новой программы с условным пока названием «Бабушкины сказки».

В планах областного Киноцентра в новом году и продолжение фестивальной деятельности. В уходящем году было организовано три кинофорума. Это фестиваль школьного кино «В начале славных дел», посвящённый юбилею нашего земляка, великого кинорежиссёра Сергея Герасимова; «ЭФиР 74» и «Урал, я люблю тебя!».

«ЭФиР 74», учредителем которого является министерство экологии Челябинской области, стал по-настоящему международным. В фестивале «Урал, я люблю тебя!» принимают участие творческие коллективы со всего Урала. Особо значим для Челябинской области фестиваль «В начале славных дел», участниками которого являются школьники. Развитие этого фестиваля во многом зависит от взаимодействия Киноцентра имени С.А.Герасимова с министерством образования. Пока на пути этого сотрудничества стоят безразличие и бесконечные отговорки руководителей сферы просвещения. Так что в планы руководства Киноцентра на новый год входит и это – достучаться до системы образования, до педагогов, найти взаимопонимание, преодолеть ведомственные барьеры, которые мешают общему делу – воспитанию, образованию и приобщению зрителей к лучшим образцам важнейшего из искусств.