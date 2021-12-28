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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого января 2022 года вступят в силу изменения в закон РФ «О занятости населения в Российско
28.12.2021

С первого января вступят в силу изменения в закон о занятости населения
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28.12.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Стоимость поездок на такси в Челябинске выросла почти в четыре раза. На это повлиял снегопад, мор
Транспорт
Транспорт
28.12.2021

В Челябинске таксисты включили «новогодние» цены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
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28.12.2021

Южноуральцам предложили поздравить друг друга с Новым годом необычными онлайн-открытками
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.12.2021

Детский омбудсмен предложила разрешить оплачивать маткапиталом дорогостоящее лечение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.12.2021

Каким будет год кино Челябинского областного Киноцентра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.12.2021

За сутки заболело ковидом 502 южноуральца, выздоровело 624, умерло 27
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.12.2021

В России предложили запретить чиновникам выезд за границу в новогодние праздники
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28.12.2021

Новогодняя помощь нуждающимся Челябинской области
Культура
28.12.2021 12:18

Каким будет год кино Челябинского областного Киноцентра

Сегодня, 28 декабря, - Международный день кино. В преддверии Нового года Челябинскому областному Киноцентру имени С.А.Герасимова есть чем встретить этот всемирный праздник и поделиться планами на предстоящий год. Директор Киноцентра Юрий Сычёв охотно согласился рассказать об этом нашему корреспонденту. Принято в праздники, особенно перед Новым годом, подводить итоги и делиться планами. Подводить итоги дело скучное – было и было, а главное в наших планах – продолжить и развивать то, что успешно начато, - говорит

Юрий Дмитриевич. – Вот уже  много лет  существует в нашей области система кинопроката. Ныне организацией его занимается Киноцентр, который в условиях коммерции всё-таки стремится нести зрителям разумное, доброе, вечное, пытаясь не только их развлекать, но и просвещать, воспитывать. И при этом сохранять баланс между продукцией зарубежного кинематографа и российского. И хотя это нам удавалось, однако сегодня всё не так просто – рынок российского кинопроизводства скоро будет перегрет. В кинопроизводство вкладываются большие деньги. Но кто инвесторы? В первую очередь это интернет-платформы, заинтересованные в добротных фильмах, которые будут смотреть в основном подростки с экранов своих смартфонов. Но ведь известно, что требования к этим фильмам совсем не те, что к фильмам, предназначенным для большого экрана. Кроме того, даты премьер фильмов на экранах кинотеатров и в интернете нередко совпадают, от чего страдает кинопрокат. Ещё один серьёзный инвестор в кинопроизводство – телевидение с его сериалами и, опять же, с правами на премьерный показ. А кто платит, тот  заказывает музыку. Вот и заказывается та, что должна понравиться зрителю, десятилетиями воспитанному не  на лучших образцах и уже привыкшими потреблять «жвачку».  Вот поэтому мы намерены и дальше продолжать развивать некоммерческий показ. Тем более, что положительный опыт уже есть.

Сегодня Киноцентр плодотворно работает с Историческим парком «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» и областной детской библиотекой имени Маяковского, где демонстрируются известные отечественные кинофильмы. Недавно был заключён договор и началось сотрудничество с Камерным театром. Пока кинопоказы  эти «датские», приуроченные к историческим датам и событиям. Так, к 100-летию Юрия Никулина зрители смогли бесплатно посмотреть фильмы с его участием. В наступающем году юбилейных дат известных кинорежиссёров, актёров, знаменитых деятелей в других сферах  вполне достаточно. Есть в отечественном календаре и такая дата, которая объединяет многое и многих  – сто лет со дня образования СССР. Сегодня молодёжь вряд ли знает, что великая страна, которой  уже нет, была создана ровно век назад - 30 декабря 1922 года. Да, СССР нет, но фильмы братских республик сохранились. И уже формируется программа фильмов, созданных на киностудиях бывших союзных республик. Эту и другие программы руководство Киноцентра  пытается выстроить в соответствие со школьными программами по истории и литературе. Для этого с завидным упорством  стремится  наладить отношения со школами, но   постоянно наталкиватся на непонимание и бюрократизм.

 А так хочется, чтобы наши дети узнали о русских богатырях правду и гораздо больше, чем из эффектной трилогии «Последний богатырь», в которой заколдованный Добрыня просто предатель,  – продолжает делиться мыслями  директор Киноцентра.- Но нынешние юные зрители о былинах и их героях мало что знают, потому и примеры для подражания у них соответственные. Нет, я не призываю запрещать современные фильмы - фантазии, но должны быть и ленты, близкие к первоисточнику. А пока их нет, было решено обратиться к киноклассике, к фильмам-сказкам великих режиссёров Роу, Птушко и другим. Они и составят содержание новой программы с условным пока названием «Бабушкины сказки».

В планах областного Киноцентра в новом году и продолжение фестивальной деятельности. В уходящем году было организовано три кинофорума. Это фестиваль школьного кино «В начале славных дел», посвящённый юбилею нашего земляка, великого кинорежиссёра Сергея Герасимова; «ЭФиР 74» и «Урал, я люблю тебя!».

«ЭФиР 74», учредителем которого является министерство экологии Челябинской области, стал по-настоящему международным. В фестивале «Урал, я люблю тебя!» принимают участие творческие коллективы со всего Урала. Особо значим для Челябинской области  фестиваль «В начале славных дел», участниками которого являются школьники. Развитие этого фестиваля во многом зависит от взаимодействия Киноцентра имени С.А.Герасимова с министерством образования. Пока на пути этого сотрудничества стоят безразличие и бесконечные отговорки руководителей сферы просвещения. Так что в планы руководства Киноцентра на новый год входит и это – достучаться до системы образования, до педагогов,  найти взаимопонимание, преодолеть ведомственные барьеры, которые  мешают  общему делу – воспитанию, образованию и приобщению зрителей к лучшим образцам важнейшего из искусств.

Автор:  Людмила Фёдорова
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 28-го декабря, коксохимическому производству Магнитогорского металлургического комбината
28.12.2021

В Магнитогорске отмечает 90-летний юбилей знаменитый Коксохим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Стоимость поездок на такси в Челябинске выросла почти в четыре раза. На это повлиял снегопад, мор
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28.12.2021

В Челябинске таксисты включили «новогодние» цены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прокуратурой Челябинска организована проверка контракта по установке арт-объектов стоимостью окол
28.12.2021

«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Врач-эндокринолог, диетолог российского геронтологического научно-клинического центра имени Пирог
28.12.2021

Столичный врач-диетолог рекомендует пожилым россиянам немного выпить в Новый год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Сотрудница копейской колонии стала пятикратной чемпионкой России по рукопашному бою

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Светящиеся фигуры и новогодние сюрпризы: в Курчатовском районе Челябинска открылся ледовый городок

24.12.2021 11:43

ОНФ обвиняет подрядчика в плохом содержании трассы М-5, упрдор «Южный Урал» иного мнения

24.12.2021 11:24

ЦКС: Тарифы на услугу по обращению с ТКО в Челябинской области с нового года не изменятся

24.12.2021 11:15

В Челябинской области вводят дополнительную поддержку для опекунов

24.12.2021 11:06

Работники культуры Челябинской области смогут получить по миллиону рублей

24.12.2021 10:56

«Уралкуз» увеличил продажи продукции

24.12.2021 10:43

Завершено расследование уголовного дела в отношении Ивана Белавкина

24.12.2021 10:42

ММК внедряет передовую систему инвентаризации запасов угля и железнорудного сырья

24.12.2021 10:40

В Челябинской области снизили продолжительность стажа для получения «ветерана труда»

24.12.2021 10:39

В Челябинской области утвердили новые меры соцподдержки

23.12.2021 21:37

Нацпроект «Производительность труда» в Челябинской области вновь доказывает свою востребованность и эффективность

23.12.2021 21:06

В 2022 году в Челябинской области введут новые меры соцподдержки

23.12.2021 18:51

В пятницу в Челябинской области мороз и без осадков

23.12.2021 18:41

Анонсы событий и мероприятий на 24 декабря

23.12.2021 18:37

РМК объявила финалиста четвёртого сезона «Медной лиги КВН»

23.12.2021 18:16

Оперативник задержал в Челябинске подозреваемого в сексуальных преступлениях бомжа

23.12.2021 16:34

В Верхнеуральске будут судить чиновницу, купившую детям-сиротам непригодное жилье

23.12.2021 15:51

Сотрудница ГУФСИН Челябинской области стала пятикратной чемпионкой России по рукопашному бою