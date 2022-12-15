15.12.2022
Камерный театр покажет новогодние благотворительные спектакли
15.12.2022
В Челябинске началась несанкционированная торговля елками
15.12.2022
Под Златоустом насмерть разбился водитель иномарки, пассажирку выбросило из салона
15.12.2022
ММК моделирует технологию производства на «цифровом полигоне»
14.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 15 декабря (18+)
14.12.2022
Экс-полицейский Котоманов раскаялся в отправке ядовитых писем руководству Евросоюза и НАТО
Камерный театр покажет новогодние благотворительные спектакли
08.12.2022
Камерный театр Челябинска первым начнет новогоднюю кампанию премьерой сказки
02.12.2022
«Сказка зимнего города» от Камерного театра Челябинска
18.10.2022
Вернисаж Ольги Паршиной состоится сегодня в Камерном театре
13.10.2022
Камерный театр Челябинска в Новый год покажет сказку о старой волшебнице
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022