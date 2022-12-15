Камерный театр покажет новогодние благотворительные спектакли

Сегодня, 15 декабря, в Камерном театре стартует новогодняя кампания. Для юных зрителей театр приготовил новую сказку «Давай полетаем вместе». Первыми увидят премьеру обездоленные дети, ребятишки из малообеспеченных и многодетных семей.

Благотворительные спектакли в Камерном театре давно стали доброй традицией. В числе партнеров театра - благотворительный Фонд помощи детям-сиротам «Надежда», компания «Стройтехнология», нотариальная палата.

Юные зрители увидят очень добрую историю, которая рассказывает о дружбе и мечте.

Сказка с превращениями и чудесами не обойдется без волшебницы – старушка тихо жила на чердаке заброшенного дома. Жизнь ей портили три кота, которые постоянно хулиганили и дрались. Одного она превратила в пугало огородное, другого в беспомощного аистенка, а третьего, самого черного, оставила как есть. И все для того, чтобы научить их дружить. Поучительная и трогательная история о том, как нелегко найти настоящего друга, для чего надо пройти путь испытаний, разочарований, недоверия, и о мечте, которая обязательно сбудется, если в нее поверить по-настоящему.

Музыку для спектакля создал композитор из Екатеринбурга Игорь Лютиков, сценическим оформлением занимался художник Сергей Александров.