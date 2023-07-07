Китайские студенты закончили погружение в мир русской музыки в Магнитогорской консерватории

В Магнитогорской государственной консерватории имени Глинки (Челябинская область) состоялся первый выпуск ассистентов-стажеров из Китайской Народной Республики.

Выпускники обучались по специальностям «Дирижирование академическим хором», «Сольное исполнительство на струнных инструментах (скрипка и виолончель)», «Сольное исполнительство на духовых инструментах (кларнет)».

Как отмечают в пресс-службе министерства культуры региона, студенты из Китая представляют самые разные регионы своей страны. Такая широкая география свидетельствует о большой востребованности российского музыкального образования, а также о достойном позиционировании Магнитогорской консерватории на международной арене.

В период обучения китайские студенты активно погружались в мир русской музыки, участвовали в мастер-классах, концертах и фестивалях. В стенах консерватории многие приобрели бесценный опыт сценических выступлений.

Успехи иностранных обучающихся стали убедительным подтверждением высокого качества образования в Магнитогорской консерватории, сотрудничество которой с учебными заведениями КНР в области подготовки музыкантов продолжится.