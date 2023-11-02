Ко Дню народного единства жителей Челябинска познакомят с национальной музыкой Южного Урала

Накануне Дня народного единства в Челябинске пройдёт два уникальных концерта старинных песен и музыки народов Южного Урала. Третьего ноября в Челябинском центре искусств и затем в Публичной библиотеке творческий коллектив «Художественная мастерская Уральского эпоса» вживую исполнит национальные произведения русских, башкир, нагайбаков и татар, а также авторские музыкальные сказы по историческим сюжетам.

Рассказ об истории и традициях, культуре, обычаях и языке коренных жителей нашего региона будет не только музыкальным, но и наглядным ― по словам руководителя автономной некоммерческой организации «Художественная мастерская Уральского эпоса» и известного челябинского художника Михаила Воронова.

Мощный многоголосный мужской хор представит музыкальную традицию народов Южного Урала под аккомпанемент старинных музыкальных инструментов. У челябинцев будет возможность вживую услышать, как звучит колесная лира, башкирский курай, думбыра, кылкубыз, гусли, калюка, а также барабан, различные перкуссии и народные флейты.

«Исполнители нашего многонационального ансамбля предстанут на обоих концертах в реконструированных костюмах народов Южного Урала ― казаков, башкир и нагайбаков», ― поясняет Михаил Воронов.

О старинных предметах гардероба артисты расскажут детально, представят как мужскую одежду, так и женские платья. Не обойдутся уникальные выступления и без демонстрации оружия ― гостям творческих мероприятий покажут казачьи пики и сабли, башкирский лук со стрелами.

Авторские музыкальные сказы в исконных традициях древнерусского поэтического сказительства в основном будут посвящены историческим событиям и военным подвигам южноуральцев в Отечественной войне 1812 года. Исполнят артисты и старинные народные песни на башкирском, нагайбакском и русском языках.

«Споём известную историческую башкирскую песню ''Любезники любизар'', про название которой есть легенда, что главнокомандующий Михаил Кутузов после одного из сражений подошел к предводителю башкирского войска, хлопнул его по плечу и сказал: ''Эх, любезные вы мои башкирцы!'', ― рассказывает руководитель Мастерской Уральского эпоса Михаил Воронов. ― Тогда эту фразу на свой лад башкиры переосмыслили и написали народную песню, и сегодня на праздниках её до сих пор поют. Исполним также старинную песню «Баик» по башкирских батыров и нагайбакскую песню «Париж» на оригинальном языке. Будут и песни про казаков, про златоустовский булат».

Основана Мастерская Уральского эпоса в Челябинске совсем недавно, в 2022 году, ― как объединение творческих людей. В коллективе есть писатель и художник, историк-реконструктор, музыканты и певцы-исполнители. Артисты создают сказы и песни, проводят исторические реконструкции, пишут картины и выступают в национальных одеждах с этническими инструментами, исполняя народные песни и музыку. Цель творческого объединения ― познакомить жителей многонациональной Челябинской области с историей, культурой, традициями и легендами, а также славным прошлым многочисленных народов Южного Урала. Любовь к родине и уважение к историческим корням участники ансамбля передают зрителям в ярком литературно-музыкальном формате.

В пятницу, третьего ноября, концерты будут бесплатными. В 14:00 Художественная мастерская Уральского эпоса выступит в Челябинском центре искусств по адресу: улица Сони Кривой, 30. А в 16:00 зрителей ждут в главном зале Публичной библиотеки (третий этаж) по адресу: проспект Ленина, 60.