Концерт творческого союза «Дивьяроса» состоится в Екатеринбурге

В екатеринбургском КДЦ «Дружба» 19 июля, в 19 часов, пройдет концерт «Ликуйте» творческого союза «Дивьяроса».

«Дивьяроса» – двое замечательных музыкантов Виталий и Антонина Сколовы. Вместе они счастливая семейная пара, люди, влюбленные в жизнь и передающие свою влюбленность через звук.

Их песни окрыляют, вдохновляют, помогают соприкоснуться с самыми тонкими и порой недоступными нашему сознанию струнами нашей души. Эта музыка делает нас тоньше, чище, ярче, пробуждает любовь в наших сердцах.

«Этот вечер принесет радость и вдохновение абсолютно всем! И молодым, и людям зрелого возраста, и детям! Каждый найдет в этих звуках свою песню – песню своей любви к этой жизни!» – отмечают организаторы.

Заказать билеты можно на сайте. Также проходит розыгрыш билетов.

Концерт состоится по адресу: Екатеринбург, улица Академика Бардина, 21Б.