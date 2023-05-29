Лауреат всероссийских и международных конкурсов впервые исполнит партию Ульрики

Солистка Челябинского театра оперы и балета, лауреат всероссийских и международных конкурсов Мария Гуйтар впервые исполнит партию гадалки Ульрики в спектакле «Бал-маскарад».

В этой драматической партии – полный рабочий меццо-сопрановый диапазон. Исполнительнице нужно иметь хорошее дыхание и плотную окраску голоса.

«Если честно, эта роль для меня – что-то новое, – рассказывает Мария. – Я никогда подобное не исполняла. Партия довольно сложная в плане воплощения образа. Ульрика – очень властная, сильная женщина, она значима для общества, в котором находится. Это один из центральных персонажей оперы, но при этом обособленный. Ульрика живет в своей пещере, ни с кем не контактирует. Даже с главными героями пересекается всего один раз, когда предсказывает им судьбы».

В репертуаре солистки партия гадалки Ульрики станет первой из итальянской оперы, где есть ария. Сложность еще и в том, что появление исполнительницы в спектакле начинается как раз с этого вокально-драматического монолога.

Уже в июле Мария Гуйтар исполнит партию Ульрики на сцене Большого театра Беларуси. Челябинский театр оперы и балета впервые отправится на гастроли в Минск. В столице Беларуси состоятся по два показа балета «Корсар» Адана и оперы «Бал-маскарад».