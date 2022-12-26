Лауреатов премии «Светлое прошлое» назвали в Челябинской области

Оргкомитет Народной премии «Светлое прошлое» проведет церемонию награждения лауреатов 30 января 2023 года в рамках празднования Дня образования Челябинской области.

Церемония состоится в Челябинском государственном aкадемическом театре oперы и балета им. М. И. Глинки. Награду - статуэтку «Кентавр с цветком в груди» работы Эрнста Неизвестного будут вручать уроженцам области, получившим признание и известность за ее пределами (автор идеи – Олег Митяев)

Как сообщили в оргкомитете проекта, по итогам народного выдвижения кандидатур и голосования конкурсной комиссии лауреатами премии «Светлое прошлое» за 2023 год стали следующие персоны.

• БУТЫРИН Павел Анфимович. Учёный, физик. Доктор технических наук, профессор. Президент Академии электротехнических наук РФ, заведующий кафедрой теоретических основ электротехники Московского энергетического института. Член-корреспондент РАН. Лауреат премии им. П.Н. Яблочкова РАН, премии Правительства РФ в области образования. Родился в Челябинске.

• КАТАЕВ Владимир Борисович. Учёный, филолог. Доктор филологических наук, профессор. Заведующий кафедрой истории русской литературы Московского государственного университета. Председатель Чеховской комиссии Совета по истории мировой культуры Российской Академии наук. Член президиума Совета по истории мировой культуры РАН. Почётный академик Международной академии наук педагогического образования. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Заслуженный профессор Московского университета. Родился в Челябинске.

• КОДИРОВА Анастасия Александровна. Спортсменка, волейболистка, центральная блокирующая. Заслуженный мастер спорта РФ. Серебряный призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы, серебряный призёр Кубка мира, обладательница Всемирного Кубка чемпионов. Лучшая блокирующая 2003 года Европы и России. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Родилась в Челябинске.

• КОЛЕГОВА Анастасия Валерьевна. Балерина, первая солистка Мариинского театра. Лауреат Международных балетных конкурсов в Риети (Италия) и Варне (Болгария). Обладательница специального приза Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского на конкурсе молодых артистов балета «Арабеск». Родилась в Челябинске.

• КОРОСТЕЛЁВ Сергей Павлович. Номинация «Челябинцы». Организатор крупного производства, общественный деятель, меценат. Президент Группы Магнезит (г. Сатка), флагмана отечественной огнеупорной промышленности. Создатель многочисленных социальных и благотворительных программ компании в г. Сатка и в Челябинской области. Обладатель званий «Почётный гражданин Челябинской области» и «Почётный гражданин города Сатки и Саткинского района», ордена Русской православной церкви – святого преподобного Сергия Радонежского, почётных грамот Губернатора Челябинской области, Знака отличия «За заслуги перед Челябинской областью», ордена святого преподобного Серафима Саровского, почётной грамоты Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

• КОРЧАГИН Сергей Константинович. Джазовый музыкант (контрабас). Один из самых востребованных музыкантов на московской джазовой сцене. Участник оркестра народного артиста России Анатолия Кролла «Академик-Бэнд» и его квартета «Мы из джаза», Московского джаз-оркестра и квартета народного артиста России Игоря Бутмана. Лауреат конкурса молодых исполнителей «Джаз 21 века». Эндорсер (артист) фирмы YAMAHA. Родился в Челябинске.

• МАЛОЗЁМОВ Сергей Александрович. Журналист, телеведущий, создатель и автор научно[1]популярных программ и документальных фильмов телеканала НТВ, автор научных-популярных книг, видеоблогер. Врач. Лауреат премии «За верность науке» с программой «Чудо техники». Родился в г. Миасс Челябинской области.

• МОРОЗЕНКО Антон Евгеньевич. Продюсер, сценарист, актёр. Ранее капитан команды КВН «Лица уральской национальности – ЛУНА». Сценарист фильма «Холоп», один из создателей известных проектов на телеканалах СТС и ТНТ. Учился в Челябинске.

• ПАНОВА Ирина Евгеньевна. Врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, специалист по онкологии, радиотерапии и пластической хирургии. Доктор медицинских наук, профессор. Заместитель директора по научной работе СПб филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. Член экспертных советов «Красный глаз», «Заболевания сетчатки и зрительного нерва». Заслуженный врач Российской Федерации. Училась и работала в Челябинске.