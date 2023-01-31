В Челябинске наградили лауреатов премии «Светлое прошлое»

В понедельник, 30 января 2023, в Челябинском государственном aкадемическом театре oперы и балета им. М. И. Глинки состоялась очередная XIX церемония вручения Народной премии «Светлое прошлое». Событие было приурочено к Дню образования Челябинской области. Статуэтку «Кентавр с цветком груди» работы знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного получили 9 новых лауреатов.

Открыл церемонию Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который, в частности, отметил: «Регион - это, в первую очередь, люди, которые живут здесь и сейчас, делая его сильнее. А ещё успешный регион - это наши замечательные земляки, проявившие себя в масштабах страны и даже мира. Эта премия подчёркивает, что мы едины».

По традиции вели церемонию актриса театра им. Е. Вахтангова, народная артистка России, лауреат премий «Золотая лира», «Гвоздь сезона», «Хрустальная Турандот» и Царскосельской художественной премии Марина Есипенко и автор-исполнитель, народный артист России, обладатель премии Фонда русской поэзии «Петрополь», Царскосельской художественной премии, премии им. Иосифа Бродского, создатель Премии «Светлое прошлое» Олег Митяев. «Светлое прошлое» - не просто фестиваль земляков, не просто встреча на родной земле, хотя и ради этого стоило бы собираться! Помнящий родство человек способен не забывать о светлом прошлом, жить в трудном настоящем и создавать лучшее будущее», - подчеркнул Олег Митяев.

Народной премией «Светлое прошлое» награждены:

Бутырин Павел Анфимович. Учёный, физик. Доктор технических наук, профессор. Президент Академии электротехнических наук РФ, заведующий кафедрой теоретических основ электротехники Московского энергетического института. Член-корреспондент РАН. Лауреат премии им. П.Н. Яблочкова РАН, премии Правительства РФ в области образования. Родился в Челябинске.

Учёный, физик. Доктор технических наук, профессор. Президент Академии электротехнических наук РФ, заведующий кафедрой теоретических основ электротехники Московского энергетического института. Член-корреспондент РАН. Лауреат премии им. П.Н. Яблочкова РАН, премии Правительства РФ в области образования. Родился в Челябинске. Гаврилова Мария Германовна. Оперная певица, сопрано. Солистка московского государственного академического Большого Театра. Нродная артистка России. Родилась в Челябинске.

Оперная певица, сопрано. Солистка московского государственного академического Большого Театра. Нродная артистка России. Родилась в Челябинске. Катаев Владимир Борисович. Учёный, филолог. Доктор филологических наук, профессор. Заведующий кафедрой истории русской литературы Московского государственного университета. Председатель Чеховской комиссии Совета по истории мировой культуры Российской Академии наук. Член президиума Совета по истории мировой культуры РАН. Почётный академик Международной академии наук педагогического образования. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Заслуженный профессор Московского университета. Родился в Челябинске.

Учёный, филолог. Доктор филологических наук, профессор. Заведующий кафедрой истории русской литературы Московского государственного университета. Председатель Чеховской комиссии Совета по истории мировой культуры Российской Академии наук. Член президиума Совета по истории мировой культуры РАН. Почётный академик Международной академии наук педагогического образования. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Заслуженный профессор Московского университета. Родился в Челябинске. Кодирова Анастасия Александровна. Спортсменка, волейболистка, центральная блокирующая. Заслуженный мастер спорта РФ. Серебряный призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы, серебряный призёр Кубка мира, обладательница Всемирного Кубка чемпионов. Лучшая блокирующая 2003 года Европы и России. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Родилась в Челябинске.

Спортсменка, волейболистка, центральная блокирующая. Заслуженный мастер спорта РФ. Серебряный призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы, серебряный призёр Кубка мира, обладательница Всемирного Кубка чемпионов. Лучшая блокирующая 2003 года Европы и России. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Родилась в Челябинске. Коростелев Сергей Павлович. НОМИНАЦИЯ «ЧЕЛЯБИНЦЫ». Организатор крупного производства, общественный деятель, меценат. Президент Группы Магнезит (г. Сатка), флагмана отечественной огнеупорной промышленности. Создатель многочисленных социальных и благотворительных программ компании в г. Сатка и в Челябинской области. Обладатель званий «Почётный гражданин Челябинской области» и «Почётный гражданин города Сатки и Саткинского района», ордена Русской православной церкви – святого преподобного Сергия Радонежского, почётных грамот Губернатора Челябинской области, Знака отличия «За заслуги перед Челябинской областью», ордена святого преподобного Серафима Саровского, почётной грамоты Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

НОМИНАЦИЯ «ЧЕЛЯБИНЦЫ». Организатор крупного производства, общественный деятель, меценат. Президент Группы Магнезит (г. Сатка), флагмана отечественной огнеупорной промышленности. Создатель многочисленных социальных и благотворительных программ компании в г. Сатка и в Челябинской области. Обладатель званий «Почётный гражданин Челябинской области» и «Почётный гражданин города Сатки и Саткинского района», ордена Русской православной церкви – святого преподобного Сергия Радонежского, почётных грамот Губернатора Челябинской области, Знака отличия «За заслуги перед Челябинской областью», ордена святого преподобного Серафима Саровского, почётной грамоты Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Корчагин Сергей Константинович. Джазовый музыкант (контрабас). Один из самых востребованных музыкантов на московской джазовой сцене. Участник оркестра народного артиста России Анатолия Кролла «Академик-Бэнд» и его квартета «Мы из джаза», Московского джаз-оркестра и квартета народного артиста России Игоря Бутмана. Лауреат конкурса молодых исполнителей «Джаз 21 века». Эндорсер (артист) фирмы YAMAHA. Родился в Челябинске.

Джазовый музыкант (контрабас). Один из самых востребованных музыкантов на московской джазовой сцене. Участник оркестра народного артиста России Анатолия Кролла «Академик-Бэнд» и его квартета «Мы из джаза», Московского джаз-оркестра и квартета народного артиста России Игоря Бутмана. Лауреат конкурса молодых исполнителей «Джаз 21 века». Эндорсер (артист) фирмы YAMAHA. Родился в Челябинске. Малоземов Сергей Александрович. Журналист, телеведущий, создатель и автор научно-популярных программ и документальных фильмов телеканала НТВ, автор научных-популярных книг, видеоблогер. Врач. Лауреат премии «За верность науке» с программой «Чудо техники». Родился в г. Миасс Челябинской области.

Журналист, телеведущий, создатель и автор научно-популярных программ и документальных фильмов телеканала НТВ, автор научных-популярных книг, видеоблогер. Врач. Лауреат премии «За верность науке» с программой «Чудо техники». Родился в г. Миасс Челябинской области. Морозенко Антон Евгеньевич. Продюсер, сценарист, актёр. Ранее капитан команды КВН «Лица уральской национальности – ЛУНА». Сценарист фильма «Холоп», один из создателей известных проектов на телеканалах СТС и ТНТ. Учился в Челябинске.

Продюсер, сценарист, актёр. Ранее капитан команды КВН «Лица уральской национальности – ЛУНА». Сценарист фильма «Холоп», один из создателей известных проектов на телеканалах СТС и ТНТ. Учился в Челябинске. Панова Ирина Евгеньевна. Врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, специалист по онкологии, радиотерапии и пластической хирургии. Доктор медицинских наук, профессор. Заместитель директора по научной работе СПб филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. Член экспертных советов «Красный глаз», «Заболевания сетчатки и зрительного нерва». Заслуженный врач Российской Федерации. Училась и работала в Челябинске.

Специальные гости XIX церемонии: джазовый пианист и композитор, народный артист России Даниил Крамер; актёр театра и кино Георгий Дронов; группа "Ирония судьбы" (художественный руководитель Олег Митяев; Москва); актриса озвучивания, актриса проектов Первого канала, исполнительница в жанре авторской песни, лауреат Национальной анимационной премии «Икар», лауреат Премии «Светлое прошлое»-2016 Лариса Брохман.