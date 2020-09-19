Лучшие звонари Челябинской области сегодня бьют в колокола в Верхнем Уфалее

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) сегодня, 19-го сентября, проходит областной открытый фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест».

Фестиваль проводится уже седьмой год подряд и с каждым разом становится все масштабнее. В этом году свои заявки на участие прислали 19 звонарей. Свое мастерство демонстрируют профессиональные звонари с огромным опытом из Челябинска, Екатеринбурга, Миасса, Полевского, Копейска, Кыштыма, Кусы, села Кузнецкое.

Помимо этого, в фестивале, который проходит сразу на нескольких площадках города, принимают участие восемь выпускников Верхнеуфалейской школы звонарей. Это образовательное учреждение является уникальным грантовым проектом историко-краеведческого музея и храма Рождества Богородицы Верхнего Уфалея.

Школу звонарей открыли 21 сентября 2019-го года. Проект был рассчитан до 30-го июня 2020-го, однако самоизоляция внесла свои коррективы. Практические занятия в школе начались в июле. Самому юному ученику школы звонарей - 11 лет, самому взрослому - 64 года. Выпускники школы также демонстрируют сегодня мастерство перезвона.

Началом послужила Божественная литургия и молебен на начало доброго дела в Храме Рождества Пресвятой Богородицы. Затем после крестного хода вокруг храма на Центральной площади состоялось торжественное открытие фестиваля и начала работу ярмарка.

«Уфалейский благовест» - это концертная программа звонарей, исполнителей духовной, православной музыки, патриотической песни.

Также в рамках фестиваля на городской площади работает «Мастеровая слобода», проходят мастер-классы по гончарному и кузнечному делу.

Историко-краеведческий музей Верхнего Уфалея организовал выставку «Краски православия» и обзорные пешие экскурсии по центральной части города.

Интересно, что звонари помимо выступлений на стационарных площадках дают мастер-классы на передвижных звонницах.