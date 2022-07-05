Международный фестиваль классической музыки имени Елены Образцовой «Кармен» пройдет в Сатке

Через неделю, 15 июля в Сатке (Челябинская область) при поддержке губернатора Челябинской области и Группы Магнезит состоится очередной Международный фестиваль классической музыки имени Е.В. Образцовой «Кармен».

Жителям и гостям города будут представлены музыкальные произведения во всем многообразии стилей и жанров – от академической классики в исполнении народного артиста России Юрия Розума и Южно-Уральского симфонического оркестра до выступлений Арт-проекта «Тенора XXI века» и Оркестра волынщиков Москвы с популярными и всеми любимыми композициями.

Основные события фестиваля пройдут у дворца культуры «Магнезит». В 16-00 на главной сцене праздника – площади ДК – гостей фестиваля встретит Южно-Уральский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя, дирижера, заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. В первой части программы будет представлена интерактивная постановка Челябинской государственной филармонии «Сказки Востока».

Южно-Уральский симфонический оркестр продолжит программу главной сцены исполнением увертюры-фантазии Петра Ильича Чайковского «Ромео и Джульетта». Далее настоящим подарком ценителям классического репертуара станет выступление оркестра с участием народного артиста России, маэстро Юрия Розума. Прозвучит «Концерт для фортепиано № 2» Сергея Рахманинова – одно из самых известных и популярных произведений мировой музыки. Это событие станет уникальным в истории фестиваля: впервые на открытой сцене «Кармен» пройдет выступление такого масштаба.

Арт-проект «Тенора XXI века» под руководством Дмитрия Сибирцева уже знаком гостям фестиваля. В этом году артисты проекта исполнят популярные песни из любимых отечественных фильмов.