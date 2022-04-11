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11.04.2022

Молодежный театр приглашает челябинцев к знакомству с «Чужими письмами»
Молодежный театр Челябинск
Культура
11.04.2022 17:15
Фото: Молодежный театр Челябинска

Молодежный театр приглашает челябинцев к знакомству с «Чужими письмами»

Новая премьера челябинского Молодежного театра - спектакль «Чужие письма» - состоится на большой сцене 15-го и 16-го апреля в 18 часов 30 минут.

Постановка по сценарию известного советского кинодраматурга Наталии Рязанцевой расскажет о старшекласснице Зине Бегунковой, которая переживает «любовную драму». Учительница Вера Ивановна, пожалев Зину, приглашает ее пожить к себе. Поначалу Зина и Вера живут дружно. Они вместе делают зарядку по утрам, смотрят телевизор, ведут откровенные беседы по вечерам. И хотя Верины коллеги-учителя предупреждают ее о том, что дистанцию между учеником и учителем нужно соблюдать, Вера их не слушает: «Девочка плакала во дворе, я ее пригласила к себе жить. Ну и что же? Мы с Зиной очень хорошо и дружно живем». Но скоро Верина жизнь под одной крышей с Зиной становится невыносимой.

Режиссер спектакля Александра Ловянникова (Москва) комментирует интерес к истории: «Довольно часто современная драматургия встает на сторону подростка. Она пишется с точки зрения его оптики, помогает ему решить проблемы; мы видим, как он проходит некоторый путь, взрослеет. А история «Чужих писем», написанная в советское время, показывает нам другого подростка, здесь он просто плохой человек, завистливый, лгущий, который готов под видом помощи разрушить чужую жизнь. Мне кажется, эта смена точки зрения может быть сегодня дико интересной...».

Эскиз к спектаклю «Чужие письма» был создан на режиссерской лаборатории «Контур советской детской литературы» летом 2021-го года. Работа вызвала колоссальный интерес у присутствующих, и обсуждение шло в разы дольше, чем сам эскиз. По итогам лаборатории было принято решение о постановке спектакля.

Отметим, в день премьеры, 15-го апреля, после спектакля также состоится обсуждение с режиссером и артистами, принять в нем участие смогут все желающие зрители.

Кроме того, Молодежный готовит еще один сюрприз. Театр выпустит зин (от англ. (maga)zine, «маленький журнал»), посвященный спектаклю «Чужие письма». Это будет атмосферный набор впечатлений о спектакле, который можно забрать домой на память. На задней обложке журнала расположится QR-код; отсканировав его, зрители попадут в сообщество, где смогут поделиться впечатлениями о спектакле или прочитать впечатления других, подискутировать и обсудить героев.

В Молодежном театре сообщают, что познакомиться с «Чужими письмами» зрители смогут также седьмого, десятого мая и 11-го июня в 18 часов 30 минут.

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик - Александра Ловянникова. 

Художник-постановщик - Александра Ловянникова. 

Режиссер по пластике - Степан Баннов.

Художник по свету - Павел Ларионов. 

Композитор - Анна Поспелова.

Видеохудожник - Михаил Заиканов.

Киносценарий - Наталья Рязанцева, адаптация - Юлия Поспелова.

 

Молодежный театр Челябинск
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08.04.2022 15:44

Текслер – о ремонте дорог: Местным властям и миндортрансу пора приниматься за работу

08.04.2022 14:56

Текслер: Сообщайте мне о проблемах с устранением недоделок на отремонтированных дорогах

08.04.2022 14:49

Сотрудники МЧС контролируют отправку гуманитарной помощи на Донбасс

08.04.2022 14:41

Регистрация компании в Казахстане

08.04.2022 14:32

Замруководителя управления лесами и южнорульские главы получили предостережения от прокуратуры

08.04.2022 14:31

«Мы – вместе»: в Челябинске пройдёт концерт ансамбля песни и танца «Донбасс»

08.04.2022 14:23

Как подростки из детских домов Челябинска находят старших друзей: несколько добрых историй проекта «Наставничество»

08.04.2022 14:23

В субботу атмосферный фронт принесет на Южный Урал долгожданное тепло

08.04.2022 14:22

Победное наступление весны: нацпарк «Зигальга» рассказал о пробуждении рек и ручьев

08.04.2022 14:21

Вооруженные Силы Украины ударили по Краматорску «Точкой-У»

08.04.2022 14:09

Легендарный симфонический коллектив исполнит для челябинцев музыку Бетховена

08.04.2022 14:07

Центробанк понизил ключевую ставку до 17%

08.04.2022 13:55

Упражнение «Прохлопывание» для улучшения кровотока

08.04.2022 13:18

Депутат Заксобрания Владимир Бекишев повез гуманитарную помощь беженцам Донбасса

08.04.2022 13:08

«Химиков», задержанных ФСБ по Челябинской области, отправили в колонию

08.04.2022 12:56

Челябинский зоопарк объявил о денежном сборе в помощь животным и рыбам Донбасса и Украины

08.04.2022 12:44

В Челябинске почти тысяча аварий могли произойти из-за отвратительных дорог

08.04.2022 12:37

Экс-чиновника администрации Челябинска будут судить за смертельное ДТП

08.04.2022 12:30

«Вчера — «Дюймовочка» на «Золотой маске», завтра – «Plumbum» в Калуге»

08.04.2022 12:16

В Челябинской области пока не привиты против полиомиелита 1,2% детей до пяти лет