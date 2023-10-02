Молодые танцоры из Миасса стали лауреатами международного конкурса и получили два гранта

Ансамбль танца «Экзерсис» Миасского государственного колледжа искусства и культуры из Челябинской области получил четыре престижные награды Международной премии в области культуры и искусства «START ЗВЕЗДЫ». Конкурсные мероприятия прошли в Санкт-Петербурге в конце сентября, где молодые южноуральские танцоры были удостоены высокой оценки жюри и двух денежных премий на развитие коллектива, сообщает региональное Министерство культуры.

Перспективный студенческий ансамбль «Экзерсис» представил на конкурс четыре хореографических композиции и по итогам работы жюри стал лауреатом первой степени в четырёх номинациях: номинация «Дуэт» — Алина Ильясова и Наиль Шайдуллин («Крылья»); номинация «Трио» — Наиль Шайдуллин, Алина Петрушина, Лиза Кольцова («Словацкая полька»); номинация «Танцы народов мира» (ансамбль). Специальный приз «За сохранение классического наследия» получила руководитель коллектива Наталья Касьянова.

«Конкурс был очень масштабным, он собрал много талантливых детей и молодежи, — отмечает Наталья Касьянова. — В таких условиях волнение было максимальным, но участники “Экзерсиса” — настоящие бойцы, они умеют собраться, отбросить волнение и танцевать от всей души. Именно поэтому жюри отметило не только профессиональное исполнение, но и качественное создание художественных образов нашими артистами».

Кроме того, миасский ансамбль получил два гранта для дальнейших творческих достижений и участия во всероссийских конкурсах. Грант на сумму в 30 тысяч рублей ансамблю выделили для поездки в Калугу, и ещё 20 тысяч рублей — на поездку танцевального дуэта ансамбля в Астрахань.

По результатам конкурса солист ансамбля «Экзерсис» и студент Миасского государственного колледжа искусства и культуры Наиль Шайдуллин приглашён на обучение в Санкт-Петербург, в Академию танца Бориса Эйфмана.

Техническое мастерство и культуру танца участников ансамбля «Экзерсис» экспертное жюри оценило очень высоко, особенно отметив профессиональное отношение к сохранению классического наследия и образцов народного танца. В составе конкурсной комиссии работали известные артисты музыкальных и драматических театров Санкт-Петербурга и Москвы, режиссеры, композиторы, преподаватели и профессоры ведущих ВУЗов страны.

В 2023 году номинантами и лауреатами премии «START ЗВЕЗДЫ» стали солисты и творческие коллективы из Беларуси, Казахстана и более чем 30 городов России и новых республик. Конкурсные прослушивания прошли на трех площадках Санкт-Петербурга — в большом концертном зале отеля «Санкт-Петербург», в культурном центре «Дом Шрёдера», а также на площадках Всероссийского музея Александра Пушкина. Помимо творческих мероприятий и прослушиваний, для участников премии провели экскурсии по культурной столице.

Международная Премия в области культуры и искусства «START ЗВЕЗДЫ», организованная творческим объединением «Триумф», присуждается ежегодно талантливым детям и молодежи за выдающиеся достижения в различных видах искусства. Также создатели премии отмечают преподавателей и педагогов, внесших большой вклад в развитие детско-юношеского творчества. Призовой фонд Премии составляет один миллион рублей.