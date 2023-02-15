Молодёжный театр приглашает на премьеру спектакля «Друг мой» (16+)

В предстоящие выходные в Молодёжном театре Челябинска представят спектакль о мужском одиночестве по пьесе Константина Стешика «Друг мой».

«Речь в спектакле идёт о двух друзьях, которые отправляются ночью за сигаретами. Холодно, темно, на улице то и дело встречаются странные люди, и каждый необязательный диалог оборачивается разговором с самим собой. Герои ищут смысл в мире, будто поставленном на паузу, в сумерках и тумане, и странным образом находят отклик собственной боли в чужаках, в других одиночках, бродящих по улицам ночного города», - рассказали о постановке в Молодежном театре.

«В пьесе, с одной стороны, всё понятно, а с другой — каждый трактует её по-своему, — делится актёр Антон Ремезов, который играет в этой истории друга. — Она называется “Друг мой”, и для кого-то это реально два друга, гуляющих в ночи. И с ними что-то происходит. Для других это просто мысли в голове одного человека, который как бы разговаривает сам с собой, о чем-то думает. А в реальности нет никакого друга, это просто второе “Я”. Для третьих происходящее — это воспоминание о некоем товарище из прошлого. В общем, здесь есть о чем подумать…»