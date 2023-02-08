Молодёжный театр приглашает на творческую встречу с режиссёром Артёмом Устиновым

Молодёжный театр Челябинска приглашает на встречу с режиссёром Артёмом Устиновым в преддверии премьеры спектакля «Друг мой» (16+). У южноуральцев будет возможность узнать о предстоящем спектакле, поговорить о театре и драматургии. Ведущим встречи станет главный режиссёр Молодежного театра Иван Миневцев.

«Два молодых режиссёра поговорят о трендах и темах сегодняшней драматургии и своём режиссёрском опыте. Разговор обещает быть интересным. Приходите», - приглашает Молодежный театр.

Артём Устинов объяснил выбор пьесы белорусского молодого автора Константина Стешика для постановки так: «Думаю, что многие режиссёры, особенно мужчины, видят в ней что-то о себе. Она, по сути, про двух одиноких мужиков, у которых нет никого, кроме друг друга. Они собираются ночью за сигаретами, и как только выходят, проваливаются, попадают в какую-то другую вселенную, встречают странных людей, и чего только с ними там не происходит... Ощущения, которые знакомы очень многим, как мне кажется. Наверное, пьеса про внутреннее одиночество, которое не компенсируется никакими внешними приобретениями: ни собственностью, ни семьёй, ни карьерой. Если ты сам с собой не разбираешься, то ничего не поможет тебе решить проблемы, кроме себя самого. Или друга, если такой человек в твоей жизни есть».

Иван Миневцев отметил, что это работа – определённый риск, потому что приняли решение ставить современную пьесу на большой сцене.

Творческая встреча состоится 12 февраля в 18:30.

А сам спектакль челябинцы смогут увидеть через неделю, 17 и 18 февраля.