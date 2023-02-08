08.02.2023
Заповедник «Аркаим» ищет гидов на летний период
08.02.2023
Молодёжный театр приглашает на творческую встречу с режиссёром Артёмом Устиновым
08.02.2023
Зимняя «перепись» птиц и зверей в Челябинской области ведется ударными темпами
08.02.2023
ММК: научный подход к металлургии
08.02.2023
КСП проверит целевое использование бюджетных средств, выделенных на развитие туризма
08.02.2023
В Челябинске разбойники напали с битой на подростка
Молодёжный театр приглашает на творческую встречу с режиссёром Артёмом Устиновым
12.01.2023
Спектакль в дверном проеме и фойе покажет Челябинский молодёжный театр
28.12.2022
Челябинский «Онегин» стал лауреатом премии министерства культуры России
11.04.2022
Молодежный театр приглашает челябинцев к знакомству с «Чужими письмами» 12+
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023