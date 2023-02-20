Москва – Челябинск: «Невероятное путешествие Кристины»

В Челябинске, в выставочном зале МАУ "Челябинский центр искусств" завтра, 21 февраля, состоится открытие персональной выставки художника-постановщика из Москвы Кристины Сатиной - "Невероятное путешествие Кристины".

С Челябинском автора выставки связывает первое художественное образование - Челябинское художественное училище, которое Кристина окончила по специальности «художник театра». Училась на курсе заслуженного деятеля искусств РФ Леонида Рошко, талантливого театрального художника, хорошо всем известного по работе главным художником двух челябинских театров – театра кукол имени В. А.Вольховского и театра оперы и балета имени М.И.Глинки. Позднее она окончила ВГИК по специальности «художник-постановщик кино и телевидения».

Для челябинских зрителей новая выставка в ЧЦИ - прекрасная возможность впервые познакомиться с творчеством художника-земляка, чьё «Невероятное путешествие» действительно невероятно по своему объёму и жанровому разнообразию. В экспозиции представлены произведения, созданные по впечатлениям от поездок по России, а также работы, в основе которых мифы и легенды Урала. Поэтому выставка получилась разнообразной по стилю и технике: есть работы маслом, акварелью, есть серия работ, выполненных пастелью на золотой бумаге. Кристина Сатина - член многих творческих союзов, в том числе Союза художников России, Евразийского художественного союза и других. Она является участником множества выставок, среди которых "Чеховские дни в Сочи", "Углич активированный", "Летний пленер в Мурманске", "Молодежная выставка МСХ" (Москва), а также призером и лауреатом российских и международных конкурсов. Два короткометражных фильма Кристины стали участниками кинофестиваля в Каннах.

Вернисаж выставки состоится в 16.00 по адресу: ул. Сони Кривой, 30.

Вход свободный. Выставка продолжит работу до 12 марта.