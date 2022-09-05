Музей челябинского театра украсили старинные фортепиано легендарных немецких фабрик

Музейную экспозицию Челябинского театра оперы и балета имени Глинки дополнили старинные фортепиано. Раритетные музыкальные инструменты театральному музею предоставил из своей коллекции бизнесмен Егор Хребтов.

Как рассказала пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, эти фортепиано XIX века имеют историческую ценность: в Россию они были привезены из Германии в качестве трофеев после окончания Великой Отечественной войны и занимали почетное место в домах советских генералов и офицеров. Все инструменты, переданные для экспонирования театру, были изготовлены на легендарных немецких фабриках: Blüthner, Ed.Seiler и Hansen. По словам Егора Хребтова, эти марки можно назвать Mercedes и BMW музыкального мира, и подобных инструментов в Челябинске больше нет.

«Впервые старинное фортепиано я увидел у своего знакомого и был поражен его эстетикой. Подумал, что было бы здорово иметь такой музыкальный инструмент в интерьере, – рассказывает коллекционер. – Затем я стал изучать эту тему и обнаружил печальную тенденцию: дорогие музыкальные инструменты со столетней историей «вымирают». За ними не ухаживают, могут просто выбросить для освобождения места в помещении. И я задумался, почему бы мне не приобрести пианино и не отреставрировать их, ведь таких музыкальных инструментов больше не производят».

Челябинский бизнесмен выяснил, что фортепиано в России изготавливали по немецкой технологии несколько фабрик. Однако после революции качество музыкальных инструментов снизилось на порядок, вернуть прежнюю планку отечественным производителям удалось лишь в 1960-х годах. Немецкие же музыкальные инструменты ценились всегда. Так, например, Blüthner стала одной из самых известных марок в нашей стране, она выпускает фортепиано высочайшего класса с 1853 года. На одной из фотографий с роялем этой фирмы был запечатлен композитор Сергей Рахманинов. Музыкальные инструменты Blüthner были также в домах Клода Дебюсси, Густава Малера, Ференца Листа, Рихарда Вагнера, Петра Чайковского, Карла Орфа, Дмитрия Шостаковича, Иоганнеса Брамса и Иоганна Штрауса.

Не менее знаменита и марка Ed.Seiler, созданная в 1849 году. Эта фирма получила признание по всему миру, но интересно, что первую награду основатель Эдуард Зайлер получил в Москве в 1872 году за неподражаемое великолепное звучание. На музыкальных инструментах Ed.Seiler играли Энрико Карузо и Руджеро Леонкавалло.

Фортепиано марки Hansen Егор Хребтов не только разрешил экспонировать, но и передал в дар театру, за что театр выражает ему огромную благодарность. Фирма, где был произведен этот музыкальный инструмент, основана в 1870 году.

«Фортепиано я собирал три года и старался выбирать инструменты, на которых еще можно играть. На одном пианино, чтобы сделать его рабочим, пришлось заменить колки – детали, с помощью которых натягиваются струны, – объясняет коллекционер. – Мне кажется, очень важно сохранить пример звука, который был полтора века назад. Достоинство этих музыкальных инструментов еще и в том, что они были выполнены вручную. Корпус изготовлен из ценных пород дерева, а клавиши – из слоновой кости».

Посмотреть на старинные фортепиано посетители театра могут в музейной экспозиции, расположенной на третьем этаже.