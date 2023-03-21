21.03.2023
Назначен и. о. начальника Управления по работе с Госсоветом РФ правительства Челябинской области
21.03.2023
На сцене Челябинской филармонии прозвучит оркестр имени Светланова
21.03.2023
«Ростелеком» подарил жителям Чебаркульского района вышку-«валентинку»
21.03.2023
Миасс собрал гуманитарный груз для добровольцев и разведчиков БАРСа
21.03.2023
Сборная Челябинского цинкового завода заняла первое место в областных соревнованиях по лыжным гонкам
21.03.2023
В Магнитогорске осужден аферист из Адыгеи, который собирал деньги под предлогом лечения смертельной болезни
На сцене Челябинской филармонии прозвучит оркестр имени Светланова
03.11.2022
Челябинская филармония налаживает сотрудничество с Кореей
22.10.2022
«Ничего подобного еще не слышал»: челябинцы делятся впечатлениями от фестиваля Юрия Башмета
10.10.2022
Челябинская филармония подарила мобилизованным южноуральцам прекрасную музыку
10.10.2022
Детская филармония Челябинской области подписала соглашение о сотрудничестве с Ларисой Долиной
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023
В Кусе канализационные воды стекают в реки
20.03.2023
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023