На сцене Челябинской филармонии прозвучит оркестр имени Светланова

Уже 27 марта челябинская публика сможет насладиться исполнительским мастерством музыкантов Государственного академического симфонического оркестра России имени Евгения Светланова и солиста – лауреата международных конкурсов Александра Ключко (фортепиано, Москва).

Как отмечают в пресс-службе Челябинской филармонии, в этот вечер за дирижерским пультом будет стоять Дмитрий Юровский. Для слушателей прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром № 1 фа-диез минор, сочинение 1 и Симфония №3 ля минор, сочинение 44 Сергея Рахманинова.

В Челябинске концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Госоркестр России имени Светланова - один из старейших симфонических коллективов страны: в 2023 ему исполняется 87 лет. Первое выступление оркестра, прошедшее под управлением Александра Гаука и Эриха Клайбера, состоялось 5 октября 1936 года в Большом зале Московской консерватории.

Концерты оркестра проходили на самых известных концертных площадках мира, в том числе в Карнеги-холле в Нью-Йорке, Кеннеди-центре в Вашингтоне, Мюзикферайне в Вене, Альберт-холле в Лондоне, зале Плейель в Париже, Национальном оперном театре Колон в Буэнос-Айресе, Сантори-холле в Токио. В 2013 году оркестр впервые выступил на Красной площади в Москве.

За выдающиеся творческие достижения коллектив с 1972 года носит почетное звание академического, в 1986 году он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 2006, 2011 и 2017 годах удостоен благодарности президента Российской Федерации. В 2021 году получил премию Gramophone за диск с записью скрипичных концертов Дмитрия Шостаковича (солистка - Алина Ибрагимова, дирижер - Владимир Юровский).

Александр Ключко в 2015 году окончил ДМШ при Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Фридерика Шопена, в 2019 году с отличием - колледж (класс Сергея Арцибашева). Принимал участие в Международной летней фортепианной академии в Самедане (Швейцария), где занимался у Рены Шерешевской (2017). В 2018-годах обучался в ее классе в Высшей школе музыки имени Альфреда Корто в Париже. С 2021 года - студент Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского (класс профессора Павла Нерсесьяна). Лауреат многих международных конкурсов и фестивалей.