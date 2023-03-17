17.03.2023
На Южном Урале пройдет XII международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…»
17.03.2023
«Ростелеком» оснастил цифровой инфраструктурой свыше 400 школ Челябинской области
17.03.2023
Экс-глава Еманжелинского сельского поселения отправлен под домашний арест
17.03.2023
Семейный подряд: посредником при передаче взятки налоговику из Челябинска оказался его отец
17.03.2023
На трассе в Каслинском районе водитель «Лады» насмерть сбил пешехода
17.03.2023
Челябинску покажут «Героев спецоперации»
На Южном Урале пройдет XII международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…»
23.03.2022
Юные челябинские музыканты получат награды из рук известного пианиста
17.03.2022
Пять дней с Денисом Мацуевым: в Челябинской области пройдёт фестиваль всемирно известного пианиста-виртуоза
08.04.2021
В Челябинске Мацуев встретился со скрипачом, на которого соседи подали в суд
06.04.2021
Мацуев о фестивале на Южном Урале: Счастье, что мы продолжаем находиться на сцене
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023
Халатность чиновников Магнитогорска при расселении аварийного дома обернулась уголовным делом
16.03.2023
Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе
15.03.2023
Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»
15.03.2023