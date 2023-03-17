На Южном Урале пройдет XII международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…»

XII международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…» пройдет на Южном Урале с восьмого по 12 апреля при поддержке губернатора Челябинской области. Восьмого февраля в Челябинске на сцене Концертного зала им. С.С. Прокофьева выступят Денис Мацуев (фортепиано), Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова, Андрей Баранов (скрипка), Мария Баянкина (сопрано), Сергей Скороходов (тенор), Борислав Струлёв (виолончель), Фёдор Кутузов (фортепиано).

Девятого апреля челябинскую публику ждёт сольный концерт Дениса Мацуева «Вечер фортепианной музыки». 11 апреля в 14:00 на сцену концертного зала им. С.С. Прокофьева выйдут стипендиаты Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, а в 19:00 слушателей ждёт концерт «И классика и джаз».

Также девятого апреля музыканты с фестивальной программой посетят Троицк, 10 апреля отправятся в Миасс и Озёрск, а 11 и 12 апреля – Магнитогорск.

Имя Дениса Мацуева неразрывно связано с традициями легендарной русской фортепианной школы, неизменным качеством концертных программ, новаторством творческих концепций, глубиной интерпретаций. Народный артист России, он является солистом Московской филармонии (с 1995 года), арт-директором фонда им. С.В. Рахманинова, с 2006 года входит в состав Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, является лауреатом Государственной премии РФ (2010 г.), Премии Правительства РФ (2016 г.).

Стремительное восхождение музыканта началось в 1998 году после победы на XI Международном конкурсе им. Чайковского в Москве. Сегодня Денис Мацуев — желанный гость лучших концертных залов мира, непременный участник крупнейших фестивалей, постоянный партнер ведущих симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки, стран Азии. Маэстро считает главным приоритетом развитие филармонического искусства в регионах России и особое значение уделяет регулярной работе с региональными оркестрами в России.