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«Национальное достояние» - уникальная программа Челябинского Киноцентра имени С.А.Герасимова

Культура
Сегодня, 10:12
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Автор: 
Людмила Федорова

Челябинский областной Киноцентр имени С.А.Герасимова в рамках реализации национального проекта «Культура» разработал собственную программу – «Национальное достояние».

По словам директора Киноцентра Юрия Сычёва, суть программы в том, что сформирована подборка фильмов, входящих в «Золотой фонд» советского и российского кино от «Александра Невского» до всех фильмов  знаменитого земляка С.А. Герасимова, юбилей которого  будет отмечаться на следующий год, который станет Годом Герасимова.  Получено разрешение на их некоммерческий показ. 19 сентября в историческом парке «Россия – моя история» состоится  просмотр и обсуждение фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм».

«Сейчас много говорят о попытках «переписать историю», - говорит Юрий Сычёв, - но никто не сможет переписать историю фашизма, если школьники, студенты   посмотрят этот фильм. Обсуждать его они  будут вместе с педагогом, сценаристом Вадимом Шагабутдиновым. Часто говорят, что сегодняшней  молодёжи неинтересны фильмы, созданные в советское время, такие как «Два бойца» или «Шинель», что они их смотреть не будут. Если не показывать, конечно,   не будут. И не будут знать  не только историю отечественного кинематографа, но и собственного Отечества.  Программа «Национальное достояние» поможет преодолеть это заблуждение и восполнить пробелы в воспитании и образовании  молодых средствами кино».

Дом культуры Красноармейского района (с.Миасское) даже составил план еженедельного показа фильмов из «Золотого фонда» , и 16 сентября 80 школьников ( из-за ограничений больше было нельзя) с удовольствием  посмотрели «Сказку о царе Салтане». А 23 сентября будет «Ревизор» (реж. В. Петров), ещё через неделю «Палата №6» (реж. К Шахназаров) и т.д.

Но почему другие районные ДК не последуют этому доброму примеру? Почему  они не могут или  просто не хотят  установить постоянный контакт со школами? На эти вопросы организаторы программы «Национальное достояние», как ни стараются, пока не могут получить ответ.

 

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Автор: 
Людмила Федорова
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