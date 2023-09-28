Нагайбаки в городе

В Публичной библиотеке пройдет Фестиваль нагайбакской культуры. На празднике можно будет ближе познакомиться с народом нагайбаков, их языком, послушать нагайбакские сказки, отведать блюда национальной кухни. Фестиваль продлится два дня – 29 и 30 сентября.

В пятницу, 29 сентября, пройдет открытие фестиваля и самая необычная ее часть – нагайбакский диктант. Уже в 11 часов на первом этаже Публичной библиотеки ансамбль «Душа поет» будет встречать всех гостей баурсаками и величальными нагайбакскими песнями. До начала фестиваля можно будет познакомиться с книжной выставкой и экспозицией «Здесь род мой нагайбакский, здесь мои истоки», представленной в Выставочном зале (третий этаж).

В 12 часов состоится торжественное открытие фестиваля и лекция доктора исторических наук, заведующего центром этноистории Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Ирека Атнагулова о феномене нагайбакской идентичности.

В 12 часов 45 минут у всех желающих будет уникальная возможность написать нагайбакский диктант. Это тест на знание истории, географии и обычаев малочисленного народа нагайбаков. Сразу же после диктанта пройдет концертная программа «Душа и песня земли родимой» от танцевальных и музыкальных коллективов из Нагайбакского муниципального района.

30 сентября в 12 часов 30 минут в главном зале Публичной библиотеки (третий этаж) пройдет Презентация фильма «Нагайбакский Париж: наследие победителей» и встреча с его создателями.

В 13:30 Сергей Криницкий, член международного Союза композиторов и лауреат международных конкурсов, проведет лекцию-концерт «Легенда о нагайбаках», а финалом фестиваля станет выступление Художественной мастерской Уральского эпоса, которая представит программу нагайбакского эпоса – сказы собственного сочинения, песни и историческую реконструкцию.

Для детей в Выставочном зале (на 3-м этаже Публичной библиотеки) в 14:00 будет проходить мастер-класс по нагайбакскому костюму.

Также 30 сентября часть мастер-классов и встреч состоятся в Центре межкультурных коммуникаций Публичной библиотеки (по ул. Цвиллинга, 61).

В 12:00 собирательница нагайбакских сказок и легенд Светлана Вдовина познакомит южноуральцев с нагайбакскими сказками. В 13:00 начнутся мастер-класс по нагайбакским птичкам счастья, мастер-класс по нагайбакской кукле и интерактивная лекция про музыкальные инструменты, на которой директор Фершампенуазской школы искусств Марина Васильева расскажет о самых распространенных у нагайбаков музыкальных инструментах, а также покажет, как на них играть. Финалом встречи станет лекция-дегустация о нагайбакской кухне «За столом никто у нас не лишний».