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НХТ открывает новый сезон первым в Челябинске

Культура
Сегодня, 16:27
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Автор: 
 Людмила Фёдорова

Новый Художественный театр первым среди челябинских театров   встретит своих зрителей после вынужденного перерыва. Причём, он не просто  открывает сезон  так непривычно рано, а ещё и премьерой! 28 августа в 18 часов, а также 29 августа в 11 и в14 часов НХТ приглашает детей, их родителей и всех желающих на спектакль «Братец Кролик & КО»!

Эту радостную для поклонников НХТ весть корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» сообщила руководитель литературной части театра Майя Брандесова-Давыдова.  

- Спектакль Евгения Гельфонда по мотивам сказок Дж. Харрриса и пьесе А. Арцишевского и В. Лымарева, - рассказывает Майя Ридовна, - когда-то был одним из самых успешных и любимых детских спектаклей в Челябинске, но много лет по объективным причинам не игрался. Сейчас он не просто восстановлен, но фактически заново поставлен. - с новыми яркими декорациями, костюмами и  молодыми актёрами.

Особенность  же обновлённой постановки заключается в том, что детям и их родителям НХТ покажет не традиционную сказку, а вестерн, точнее – безалаберную и добрую пародию на этот популярный жанр.

Индейцы, ковбои, бескрайние прерии, отважные шерифы маленьких городков Дикого Запада, добродушные и хитрые улыбки черных американцев – все это есть в спектакле о Братце Кролике. Стоит лишь добавить, что билеты на спектакль ограничены.

 Помимо «Братца Кролика» весь сентябрь НХТ будет радовать зрителей такими премьерами, как  «Шишок», «Саня, Ваня, с ними Римас»,  а также теми спектаклями, которые уже прочно вошли в репертуар – «Любите меня.

Диагноз», «Малахитовая шкатулка», «Гроза», «Рождество в доме Купьелло», «Прибайкальская кадриль», «К тебе, Земля обетованная!» и др.

Одновременно с  показом этих спектаклей в театре  будут идти репетиции нескольких новых  постановок и проектов. В октябре планируется выход премьерного «Лейтенанта с Инишмор» по пьесе Мартина Мак-Донаха. Постановка пьесы знаменитого ирландского драматурга осуществляется в стиле панк-гиньоль. Глубоко погрузившись в творчество Мак-Донаха, режиссёр-постановщик спектакля Евгений Гельфонд и творческая команда театра выводят корни его драматургических приёмов, своеобразного юмора и подхода к действительности из Средневековья. И даже из

Шекспира. Авторский перевод пьесы осуществлён  режиссёром НХТ Дмитрием Фоминых и Евгением Гельфондом. Стиль спектакля определяет открытый приём – действие происходит и строится прямо на глазах зрителей, рождая импровизацию, и сопровождается живой музыкой и вокалом. Тема пьесы и постановки затрагивает общечеловеческие и очень актуальные проблемы.

 Стоит добавить, что  для предстоящего сезона  НХТ обновляет  не только репертуар. Он  после ремонта преобразился сам до неузнаваемости  и порадует актёров и зрителей  более уютной, благоустроенной и  приятной  обстановкой.

 

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Автор: 
 Людмила Фёдорова
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