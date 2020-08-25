НХТ открывает новый сезон первым в Челябинске

Новый Художественный театр первым среди челябинских театров встретит своих зрителей после вынужденного перерыва. Причём, он не просто открывает сезон так непривычно рано, а ещё и премьерой! 28 августа в 18 часов, а также 29 августа в 11 и в14 часов НХТ приглашает детей, их родителей и всех желающих на спектакль «Братец Кролик & КО»!

Эту радостную для поклонников НХТ весть корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» сообщила руководитель литературной части театра Майя Брандесова-Давыдова.

- Спектакль Евгения Гельфонда по мотивам сказок Дж. Харрриса и пьесе А. Арцишевского и В. Лымарева, - рассказывает Майя Ридовна, - когда-то был одним из самых успешных и любимых детских спектаклей в Челябинске, но много лет по объективным причинам не игрался. Сейчас он не просто восстановлен, но фактически заново поставлен. - с новыми яркими декорациями, костюмами и молодыми актёрами.

Особенность же обновлённой постановки заключается в том, что детям и их родителям НХТ покажет не традиционную сказку, а вестерн, точнее – безалаберную и добрую пародию на этот популярный жанр.

Индейцы, ковбои, бескрайние прерии, отважные шерифы маленьких городков Дикого Запада, добродушные и хитрые улыбки черных американцев – все это есть в спектакле о Братце Кролике. Стоит лишь добавить, что билеты на спектакль ограничены.

Помимо «Братца Кролика» весь сентябрь НХТ будет радовать зрителей такими премьерами, как «Шишок», «Саня, Ваня, с ними Римас», а также теми спектаклями, которые уже прочно вошли в репертуар – «Любите меня.

Диагноз», «Малахитовая шкатулка», «Гроза», «Рождество в доме Купьелло», «Прибайкальская кадриль», «К тебе, Земля обетованная!» и др.

Одновременно с показом этих спектаклей в театре будут идти репетиции нескольких новых постановок и проектов. В октябре планируется выход премьерного «Лейтенанта с Инишмор» по пьесе Мартина Мак-Донаха. Постановка пьесы знаменитого ирландского драматурга осуществляется в стиле панк-гиньоль. Глубоко погрузившись в творчество Мак-Донаха, режиссёр-постановщик спектакля Евгений Гельфонд и творческая команда театра выводят корни его драматургических приёмов, своеобразного юмора и подхода к действительности из Средневековья. И даже из

Шекспира. Авторский перевод пьесы осуществлён режиссёром НХТ Дмитрием Фоминых и Евгением Гельфондом. Стиль спектакля определяет открытый приём – действие происходит и строится прямо на глазах зрителей, рождая импровизацию, и сопровождается живой музыкой и вокалом. Тема пьесы и постановки затрагивает общечеловеческие и очень актуальные проблемы.

Стоит добавить, что для предстоящего сезона НХТ обновляет не только репертуар. Он после ремонта преобразился сам до неузнаваемости и порадует актёров и зрителей более уютной, благоустроенной и приятной обстановкой.