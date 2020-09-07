Новички Озёрского «Золотого петушка» покорили первую  вершину

Коллектив Озерского театра кукол «Золотой петушок» отметил открытие нового 69-го театрального сезона неформально, вне стен и сцены театра. Для знакомства с его новым пополнением - выпускниками разных театральных вузов на этот раз была выбрана гора Егоза. С покорения её вершин, со знакомства с красотами окрестностей Озёрска входили в дружный творческий коллектив его новички.

Вот как объяснила такой необычный приём «новобранцев» в ряды «Золотого петушка» руководитель литературной части театра Наталья Светличная: «Из- за самоизоляции у нас была нарушена хорошая традиция – по завершению сезона выезжать всем коллективом на природу. С приходом новых молодых актёров решили этот пробел восполнить и, прежде чем они начнут покорять творческие вершины, принять их в нашу семью и влюбить в природу Урала».

В Озерск вчерашние выпускники приехали со своими куклами, и в день знакомства на Егозе под бурные аплодисменты представили себя и своих любимых персонажей коллективу "Золотого петушка".

«Поездка на Егозу меня очень вдохновила, - поделилась впечатлениями от необычного посвящения в актеры выпускница кафедры театра кукол Екатеринбургского государственного театрального института (мастерская Н.Г. Холмогоровой) Александра Горбунова. - Я ощутила себя частицей большой дружной семьи. Такое чувство возникло по дороге на вершину горы. Путь оказался нелёгким, но все были настроены решительно и помогали друг другу при подъёме. Наши усилия действительно стоили того. Увидели красоту Урала, такая панорама открылась, аж дух захватило!

Со мной поднимался барашек Бяша - моя экзаменационная работа по дисциплине "технология театральной куклы". Он забавно открывает рот и двигает копытцами. Но на гору поднимался в моем рюкзачке, ведь оживает кукла только в руках кукольника…».

«Никогда не думала, что смогу стать актрисой и открыть для себя театр. Мне трудно объяснить, как это случилось. Наверное, так сложилась судьба. И после этого я верю, что все в жизни происходит неслучайно. Этот сезон мой первый, и я надеюсь, он меня не разочарует, - сказала выпускница Челябинского института искусств им. П.И. Чайковского Сабина Ильсимбетова. - В Озерск я приехала со своей первой самодельной куклой. Это Петрушка - его я делала на первом курсе института. С тех пор это мой театральный талисман. Приехав в Озерский театр кукол, я почувствовала, что меня ждали, от этого на душе тепло и комфортно. А восхождение на Егозу меня и удивило, и вдохновило. Эмоции переполняют. Когда я была на вершине, я чувствовала свободу, которая нужна каждому человеку!».

А вот мнение выпускника Новосибирского театрального института Никиты Пряхина: «Входить в новый коллектив всегда волнительно. За четыре года обучения привыкаешь к своим однокурсникам, знаешь, что от них можно ожидать, на что они способны. В новом же коллективе приходится выстраивать отношения с нуля.

В поездке на Егозу я увидел команду, сплочённую одной главной идеей – верному служению и продвижению своего искусства. Для посвящения в актёры и моей презентации в «горном» капустнике я сделал новую куклу. Лисёнок Веня родился в Озерске. Вся конструкция от каркаса лапок до внешней обшивки была собрана из подручных материалов. Интересно было творить, делать своими руками рыжего хитреца. Если работа приносит удовольствие тебе и нравится другим, значит, ты уже чего-то стоишь. От своего первого театрального сезона ожидаю более глубокого знакомства с профессией артиста театра кукол. Хочется понять, чем отличаются наши репетиции в институте от серьёзной работы в профессиональном театре».

Первые аплодисменты для новичков прозвучали на Егозе. Первая вершина покорена и покорила. И сейчас в театре началась горячая пора вводов актёров (в том числе и начинающих) в спектакли действующего репертуара и подготовка к открытию сезона.

В День знаний Александра Горбунова и Никита Пряхин дебютировали в праздничной интермедии «Капризная принцесса идет в школу». А Сабина Ильсимбетова приняла участие в спектакле «Дорожная азбука» и рассказал малышам, как правильно и безопасно вести себя на улице.