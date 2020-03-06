«Перчаточная кукла» - новый конкурс Озёрского «Золотого петушка»

Озёрский театр кукол «Золотой петушок» (Челябинская область) объявил для своих зрителей новый конкурс – «Перчаточная кукла». Он приурочен к Международному Дню кукольника и направлен на развитие воображения и фантазии ребёнка.

"Совместное творчество детей и родителей укрепляет отношения в семье и делает любое событие более значимым, - говорит заведующая литературной части театр Наталья Светличная.- Понятно, что ребёнок сам, без помощи взрослого не изготовит всю куклу, пусть он приклеит всего несколько деталей, но запомнит такое надолго. На проведение конкурса нас вдохновила детская театральная ширма, установленная в верхнем фойе театра. Перед началом спектакля или после него маленькие зрители очень любят играть в «свой» театр, придумывая персонажей и разыгрывая мини-спектакли собственными игрушками. Конкурс поможет ребятам почувствовать себя причастным к театральному делу. И, быть может, в будущем именно эта детская игра приведет её участников в профессию артиста – кукольника".

Ограничений в возрасте конкурсантов нет, работы принимаются до 15 марта, а подведение итогов состоится 22 марта. Финалисты конкурса будут приглашены на спектакль «Машенькина свирель». Перед спектаклем очным голосованием будет определен победитель конкурса, которого ждёт приз.