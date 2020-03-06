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«Перчаточная кукла» - новый конкурс Озёрского «Золотого петушка»

Культура
06.03.20 18:18
Автор: 
Людмила Федорова

Озёрский театр кукол «Золотой петушок» (Челябинская область) объявил  для своих зрителей  новый конкурс – «Перчаточная кукла». Он приурочен к Международному Дню кукольника и направлен на развитие воображения и фантазии ребёнка.

"Совместное творчество детей и родителей укрепляет отношения в семье и делает любое событие более значимым, - говорит заведующая литературной части театр Наталья Светличная.-  Понятно, что ребёнок сам, без помощи взрослого  не изготовит всю куклу, пусть он приклеит всего  несколько деталей, но запомнит такое надолго. На проведение конкурса нас вдохновила детская театральная ширма, установленная  в верхнем фойе театра. Перед началом спектакля или после него маленькие зрители очень любят играть в «свой» театр, придумывая персонажей и  разыгрывая мини-спектакли  собственными игрушками. Конкурс поможет ребятам почувствовать  себя причастным к театральному делу. И, быть может, в будущем именно эта детская игра приведет её участников  в профессию артиста – кукольника".

Ограничений в возрасте конкурсантов нет, работы принимаются до 15 марта, а  подведение итогов состоится  22 марта. Финалисты конкурса будут приглашены на спектакль «Машенькина свирель». Перед спектаклем очным голосованием будет определен победитель конкурса, которого ждёт приз.

Автор: 
Людмила Федорова
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