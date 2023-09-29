Новые грани таланта челябинца Владимира Витлифа

В Государственном историческом музее Южного Урала в рамках всероссийской акции «Ночь искусств-2023» откроется персональная выставка Владимира Витлифа - замечательного челябинского художника и книжного дизайнера.

Экспозиция, которая начнет работу четвертого ноября, раскроет еще одну грань его таланта - писательскую.

Как рассказали в Историческом музее, наряду с живописью и графикой здесь будут представлены тексты художника, в которых он, в частности, описывает чувства, которые испытывал, работая над той или иной картиной (например):

«Писалось легко и как-то волнительно. Краска бралась густо и помногу. Кисть наотмашь хлестала по холсту. Какое упоение, вплавлять один цвет в другой. Как вибрирует душа, отмечая каждый новый, красиво и точно взятый красочный тон! Главное – успеть, пока не ушло состояние».

Такими эмоциональными «аннотациями» художник намерен сопроводить свои выставочные работы, и этот симбиоз цвета, линии и слова — главная «фишка» выставки, которая, безусловно, будет интересна поклонниками хорошей, традиционной, современной живописи.

Выставка будет работать в малом выставочном зале (западная башня Исторического музея).