Новый урок-спектакль «Омнибуса» посвящён Марине Цветаевой

В Златоустовском театре «Омнибус» (Челябинская область) на малой сцене «Сфера» состоялась премьера театрального урока-спектакля «Марина».

Свою самостоятельную работу ведущая актриса театра Виктория Фролова посвятила Марине Цветаевой. Она автор сценария, постановщик и исполнительница роли знаменитой поэтессы, чьё яркое, страстное творчество и трагическая судьба интересует и волнует уже не одно поколение её почитателей.

В основе нового спектакля - автобиографическая проза и письма Цветаевой. Для актрисы это знаковая работа. Она шла к ее воплощению 15 лет, перечитала множество книг, тщательно отбирая материал для спектакля. И как отметила заведующая литературной частью «Омнибуса» Светлана Трофимова, он не просто состоялся и был принят зрителями.

«Урок целиком и с первых же минут погрузил их в мир великой поэтессы, - рассказывает Светлана Трофимова она. - Они стали свидетелями ее жизни, наполнились чувствами и эмоциями поэта, пережитыми в детстве, юности, эмиграции, во время возвращения на родину, вплоть до последней минуты жизни… Воспоминания об этом проходят через трепетную, исстрадавшуюся душу Марины. И эти воспоминания уложились в последний час ее жизни. Актриса взяла на себя эту смелость – представить самый последний час жизни Марины Цветаевой. И ей удалось взволновать и заставить задуматься притихший зал. Помогла и выразительная сценография (художник Юлия Кузнецова)».

Вот первое впечатление о новом спектакле-уроке сразу после его премьеры. «Ярко, жизненно, эмоционально… Переживали каждую минуту, вслушивались в каждое слово, всматривались в каждое движение…Одним словом, прожили вместе этот час жизни Марины Цветаевой. Спасибо за урок!», - написали в театральной книге отзывов старшеклассники школы № 21.