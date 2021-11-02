02.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на третье ноября
02.11.2021
В ноябре в Челябинском НХТ – «Метель»
02.11.2021
Новый урок-спектакль «Омнибуса» посвящён Марине Цветаевой
02.11.2021
Полиция Челябинска «поселилась» на новой набережной
02.11.2021
Челябинский театр оперы и балета завоевал победу в двух номинациях «Сцены»
02.11.2021
Жители Санкт-Петербурга обманули южноуральцев на 104 миллиона рублей. В деле - 375 потерпевших
Новый урок-спектакль «Омнибуса» посвящён Марине Цветаевой
08.10.2021
На открытии 102-го сезона «Омнибус» сыграл «Ход конём»
15.08.2021
«Ход конём» выбрал Златоустовский «Омнибус» для открытия нового сезона
22.09.2020
В «Омнибусе» 101-й театральный год открывает «Старший сын»
13.01.2020
Новогоднюю кампанию «Омнибуса» завершила губернаторская ёлка
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021