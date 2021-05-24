Образцовый театр «Контакт» из Челябинска отпраздновал полувековой юбилей

Образцовый театр-студия «Контакт» при Дворце культуры железнодорожников отпраздновал 50-летие. Коллектив - лауреат множественных международных и российских конкурсов - и его руководитель заслуженный работник культуры Российской Федерации Тамара Тихих были отмечены благодарственными письмами главы Челябинска Натальи Котовой и руководства Южно-Уральской железной дороги.

В день празднования юбилея в зрительном зале практически не было свободных мест. Пришли те, кому «Контакт» дал путевку в жизнь, те, кто провел в театре свое детство и юность. Не все потом стали актерами. Кто-то стал медиком, кто-то успешным руководителем, кто-то журналистом, бизнес-экспертом. Многие сейчас живут в других городах и даже странах. Но всех объединяет одно – любовь к «Контакту». Они бежали сюда после школы, здесь же делали уроки и просто жили любовью к сцене.

«С детства грезила театром, сценой. Начинала пробовать себя в нескольких театральных кружках... Но! Родным стал именно «Контакт». Работа над спектаклями «Сказ об Игнате храбром солдате» и «Снежная королева» - это сказка, незабываемое время, буйство творческих детских порывов. Для Марьи Искусницы я написала песню и сама её исполняла. А в «Снежной королеве» посчастливилось сыграть аж две роли - Королеву и Атаманшу. Ох и зажигали же мы! Живой оркестр, супердекорации, костюмы, наши контактовцы... По три ёлки в день все зимние каникулы!!!! Восторг! Когда пришла на первое занятие, думала, сердце выпрыгнет от страха. Как же я благодарна Тамаре Михайловне и вам, ребята-контактовцы, за творческий кайф. Я продолжила творческую стезю. Окончила Гнесинку как вокалистка и ГИТИС как актёр музыкального театра, работала в театре, на ТВ. Сейчас преподаю вокал, сценическое искусство, сама выступаю, участвую в конкурсах сама и со своими воспитанниками. Спасибо, «Контакт»!», - рассказала свою историю Татьяна Скрипнюк из Москвы.

«Я занимался в коллективе более 10 лет. И могу сказать, что это были лучшие годы в моей жизни. Здесь я познакомился со многими людьми. Со многими поддерживаю общение до сих пор. Я благодарен Тамаре Михайловне за то, что она нас всех вместе собрала, и направила наши стремления, желания в правильном направлении. Я считаю, что «Контакт» и руководитель Тамара Михайловна Тихих - это основа, без которой не было бы всех нас», - поделился своими воспоминаниями от времени, проведенного в «Контакте» фельдшер высшей категории МАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Илья Стыцин.

«Я пришла в коллектив в далеком 1987 году, была под огромным впечатлением от «Скааз об Игнате храбром солдате». И тут в школу в мой третий класс заходит Тамара Михайловна и делает объявление ,что набирает ребят в коллектив и мы сможем выступать на сцене. Я была в восторге. Так началась моя жизнь в родном коллективе. Маленькая разбойница, девочка Лена, которая с братом спасает прекрасную Милолику от рук Кащея. Потом была Венди из сказки Питер Пен, мачеха Золушки, Варвара из «Доктора Айболита», Флюгерина из сказки «Кольца Альмонзора», ещё была тетя Полли из «Тома Сойера», ещё были чтецкие работы и, конечно, ведение концертов», - вспоминает теперь уже представительница крупной торговой сети России Наталья Устинова (Акимушкина).

«Я пришел в «Контакт» в шестом классе, это примерно 1995 год. У меня в детстве театр ассоциировался с огромным залом, большой сценой и актерами где-то далеко там. Так получилось, что первое, с чем я столкнулся, - это спектакль на камерной сцене. Это был «Питер Пен». И все перевернулось с ног на голову, Тамара Михайловна объясняла нам, как работать с залом, с людьми, которые сидят вот здесь, лицом к лицу с тобой. Помню, это было очень сложно вначале. «Контакт» меня изменил тогда очень сильно, это важный этап в моей жизни, без «Контакта» я бы был абсолютно другим человеком. Он научил чувствовать других людей, видеть себя, свое место среди них. Сейчас много езжу по миру, читаю лекции, делаю новые учебные курсы. Если бы не «Контакт», возможно, это все мне давалось бынамного сложнее», - поделился воспоминаниями кандидат медицинских наук, директор клиники профессора Кинзерского Сергей Кинзерский.

«Когда мы пришли в «Контакт», мы, конечно, не были законченными бандитами и хулиганами, но и примерными детьми нас назвать было сложно. Но благодаря Тамаре Михайловне мы не встали на «скользкую дорожку», а остались людьми и достигли в этой жизни многого», - вспоминает врач анестезиолог высшей категории дорожной клинической больницы Вячеслав Катин.

В день юбилея для «старичков» коллектива на сцену вышло новое поколение «контактавцев». Они играли отрывки из спектаклей, в которых раньше были задействованы те, кто уже не на сцене. Каждый в каком-либо образе узнавал себя. Себя в детстве. Не обошлось без слез.

«Я, к сожалению, была актриса одной сказки в «Контакте». На дивертисменте «Снежной Королевы» не было. Но я посмотрела очень много других отрывков. И вот финальная сцена «Волшебные кольца Альманзора». Это спектакль, который я посмотрела в пятом классе и влюбилась в «Контакт». Очень захотелось быть на сцене, дарить радость, ловить аплодисменты. Не могу описать свои чувства из зала... Когда зрители смеются и плачут во время одного спектакля, это успех! Хотелось подняться на сцену, чтобы огни рампы в глаза, а ты так фокусируешь зрение и смотришь на зрителей и всех их любишь!!!», - сказала бизнес-эксперт в транснациональной компании Ирина Потанина (Дюрягина).

Но не все, кто много лет отдал театру «Контакт», остались в зрительном зале. На сцену вышло пять поколений людей, которых воспитала заслуженный работник культуры Российской Федерации, руководитель Тамара Тихих. Взрослые волновались, как дети. Смиренно слушали все замечания руководителя, раз за разом уходя за кулисы, чтобы исправить свои ошибки, чтобы достойно выйти на сцену.

«За кулисами 24 года спустя...Конечно, за это время в моей жизни были кулисы: большие конференции, которые я и организовывала и вела, и защита диссертации в Москве, в ведущем НИИ страны, и много других крупных мероприятий. И везде я чувствовала себя спокойно и уверенно. Потому что всё начиналось здесь - на сцене ДКЖД. Под руководством Тихих Тамары Михайловны. И вот теперь на сцене волнение! Потому что эта сцена в сердце навсегда! Это были невероятно счастливые годы. Счастливая юность. А это были суровые 90-е года. Безмерно благодарна Тамаре Михайловне! Она для многих из нас стала проводником в увлекательное путешествие под названием «Театр». И практически родным человеком! Спасибо огромное!», - сказала врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук, исполнительный секретарь Общественной палаты Челябинска Ирина Кузнецова (Паршукова).

«Сцена мне казалась гораздо меньше, чем в детстве, маленькой и уютной. С восхищением смотрела на деток. Какие они молодцы!!!!! Жаль, нет того аромата деревянного пола, который поливали водой)))). Волнения от сцены того уже нет. После 50-ти лет уже все не совсем страшно. Огромная благодарность всем за эмоции и воспоминания!!!! Никогда раньше не задумывалась над вопросом: «Что мне дал "Контакт»? Бойцовские качества, терпимость и умение легко «менять декорации», если что-то не устраивает в жизни», - поделилась впечатлениями главный специалист по экологической безопасности АО «Межрегионтрубопроводстрой» Ольга Кузнецова (Сенчук).

«Я на этой сцене бываю по долгу работы довольно часто, но в юбилей был особенный выход на сцену. Я была частью огромного, яркого и талантливого коллектива «Контакт», которым руководит человек, влюбивший в себя не одно поколение! Желаю тебе, родной коллектив, процветания, вдохновения и новых постановок», - сказала заместитель директора Дворца культуры железнодорожников Татьяна Самсоненко.

«Для меня «Контакт» - это вся моя жизнь. Для меня нет ничего дороже. А таких ребят, как у меня, ни у кого больше нет», - сказала руководитель «Контакта», заслуженный работник культуры Российской Федерации Тамара Тихих.

А закончить материал хотела бы словами из финальной песни, которую исполнили на сцене представители пяти поколений, которые выросли в «Контакте»: «Стал наш «Контакт» многим жизненной пристанью, именно он называется - жизнь!»