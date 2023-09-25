Озёрский «Наш дом» к встрече своего юбилея готов

Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» (Озерск, Челябинская область) 76-й театральный сезон открыл премьерой спектакля «Зыковы» по пьесе М.Горького.

Зыковы

«Над постановкой работала команда из Челябинска: режиссер Елена Калужских и художник Василиса Шаламберидзе, - рассказывает заведующая литературной частью театра Яна Колодочка. - Как и во многих других своих пьесах, Максим Горький неутомимо изучает, чем живет семья начала XX века, почему распадается, что заставляет близких предавать друг друга и толкает ради них на грех. Артисты работают слаженной командой, каждый, вне зависимости от того – главная это роль или эпизодическая, создает свой, запоминающийся характер: заслуженный артист России Вохобжон Азимов, артисты Ксения Зимбель, Владислав Юдин, Яна Сюськина, Светлана Микулицкая, Андрей Сюськин, Сергей Ахлюстин, Владислав Илюхин, Софа Воронкова».

Также «Наш дом» гостеприимно открыл свои двери и для юных зрителей. И тоже премьерой - в малом зале театра они с удовольствием смотрели спектакль в жанре бэби-театр «Следы на снегу» по книге Ольги Фадеевой «Здравствуй, зима!». Эскиз этого спектакля был показан ещё в начале 2023 года в рамках режиссерской лаборатории программы «ЭХО БДФ». Позже режиссер Ксения Павлова (Санкт-Петербург) и художник Екатерина Казакова (Озерск) создали спектакль образов, рассказав маленьким зрителям о жизни зверей зимой в лесу без единого слова. Участники постановки - актёры Никита Микитюк, Алла Зорина и Настасья Малеева использовали в своей работе самые разные техники - от песочного театра до театра теней.

Следы на снегу

Важное событие коллектива «Нашего дома» - 28 октября театр отметит своё 75-летие. Но ещё раньше – седьмого октября примет участие в XXXIII областном фестивале профессиональных театров «Сцена». На нём жюри и зрители увидят комедию «Ужин с дураком» Франсиса Вебера, которую поставил режиссёр театра Николай Николенко со звёздным составом актёров. Премьера спектакля состоялась весной этого года.

Ужин с дураком

А в ноябре «Наш дом» вновь станет участником Творческой лаборатории «Театр Наций – театрам атомных городов». И до нового года выпустит две премьеры «Медея» и «Старик Хоттабыч». В зимние каникулы его участия ждёт традиционный областной сказочный фестиваль «Морозко».