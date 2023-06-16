«Большие гастроли» Озёрского театра «Наш дом» в Уссурийске

Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» (Челябинская область) вернулся из Уссурийска (Приморский край), где принял участие в федеральной программе «Большие гастроли» в рамках межрегионального направления. Эту новость нашему корреспонденту сообщила заведующая литературной частью театра Яна Колодочка. На сцену Уссурийского театра драмы имени В.Ф. Комиссаржевской озёрские артисты выходили пять раз – дважды с детским мюзиклом «Сокровища капитана Флинта», дважды с комедией «Дуры мы, дуры», а также со спектаклем «Космос», которым завершился юбилейный, 85-ый сезон, Уссурийского театра. Все пять показов спектаклей «Нашего дома» прошли успешно и неизменно сопровождались благодарными аплодисментами зрителей.

Стоит напомнить, что месяц назад артисты из Уссурийска приезжали в Озёрск. Они тоже успешно выступили на сцене «Нашего дома» и тоже этими гастролями закрыли свой юбилейный 75-й сезон. Таким вот необычным получился этот творческий обмен.

«Афиша наших коллег из Уссурийска, - рассказывает Яна Колодочка,- была разножанровой и привлекала зрителей знакомыми названиями. Так, мелодрама "Каренин" Василия Сигарева позволила совсем по-новому взглянуть на историю семьи Карениных. Запутанная комическая ситуация в известной пьесе Рэя Куни «Люкс №13» заставила зрителей громко смеяться и аплодировать стоя. А маленькие зрители были в восторге от «Лесной сказки», поставленной режиссёром Лидией Василенко по пьесе Николая Бурляева».

Значимость и необходимость подобных обменных встреч, идея единой гастрольной системы получила невероятный отклик у творческих коллективов по всей стране. Как отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова: «Программы «Большие гастроли» и «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают всё больше участников. Сотни артистов получают возможность отправиться на гастроли в разные уголки нашей Родины, приобрести уникальный профессиональный опыт и заряд творческой энергии, а жители крупных и малых российских городов – увидеть лучшие спектакли и концерты».

А для театров таких городов, как Озёрск, «Большие гастроли» - это ещё и настоящий большой праздник обретения новых друзей и общения, обмена опытом со своими коллегами.