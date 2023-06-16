16.06.2023
В июне меняется расписание электричек Челябинск-Магнитогорск
16.06.2023
В Магнитогорске дали старт реализации областного закона, касающегося содержания домашних животных
16.06.2023
Герман Греф: Российская экономика прошла беспрецедентно тяжелый период лучше всех ожиданий
16.06.2023
Ремонт тепловых сетей в Копейске повлияет на движение автобусов
16.06.2023
В Челябинске ограничили движение на улице Кузнецова
16.06.2023
На месте заброшенного челябинского «Молодогвардейца» скоро откроют спортплощадку
«Большие гастроли» Озёрского театра «Наш дом» в Уссурийске
18.02.2020
Триумф юбилейной «Формулы любви» Озёрского Трио «Трое»
11.10.2019
Озёрский «Наш дом» завершает Год театра тремя премьерами и фестивалями
03.10.2019
Озёрский «Наш дом» принимает БДТ - главный театр северной столицы
17.05.2018
Озёрский «Наш дом» подводит итоги в преддверии своего 70-летия
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023