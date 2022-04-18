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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Озёрский «Золотой петушок» объявил старт битве художников

Озёрский театр кукол «Золотой петушок» (г.Озерск, Челябинская область) придумал для зрителей новый конкурс под названием «Любимый герой», которого, по условиям конкурса, требуется нарисовать. В том и кроется, вероятно, популярность театра, что он не ограничивает свою деятельность показом спектаклей. Он в постоянном поиске самых разных форм приобщения зрителей к своему искусству и новый конкурс тому подтверждение.

С конца прошедшей недели в театр начали поступать рисунки с изображением театральных персонажей. Приниматься они будут до 5 мая

«Главное требование к конкурсным работам – любимые герои должны быть не из прочитанной книги, не придуманные художником, а узнаваемыми персонажами из спектаклей театра кукол «Золотой петушок», - пояснила условия конкурса завлит театра Наталья Светличная. - В конкурсе приглашаются участвовать не только авторы-одиночки, но и семьи, школы, детские сады. Участники приносят в театр рисунки формата А4. Они могут быть выполнены в любой технике (краски, карандаш, фломастеры), но аппликации не принимаются. Рисунки обязательно должны быть подписаны: фамилия, имя автора, контактная информация.

Финалист определяется в каждом туре. Лучшую работу жюри выбирает из девяти рисунков. Один бал конкурсной работе добавляет член жюри. Еще один бал - максимальное количество голосов зрителей, проголосовавших в группе театра кукол во ВКонтакте».

Работы, представленные на конкурс, будет оценивать компетентное жюри, его состав обновляется в каждый следующий тур. В составе жюри первого тура – главный художник театра Анна Макарова, дизайнер Дарья Смолякова, культорганизатор Елена Антонинкова, актриса Алёна Максимова и активный зритель Инна Макеева. Конкурсные рисунки финалистов будут размещены на выставочном стенде театра для очного голосования 15 мая. Победители туров получат бесплатные приглашения на спектакль. По всем вопросам художники могут обращаться к педагогу-организатору Елене Антонинковой: https://vk.com/im?sel=573064900. А все подробности конкурса можно найти в его Положении по ссылке:https://vk.com/docs-9425187.

Автор:  Людмила Фёдорова
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Текслер: «Мы и дальше будем создавать необходимые условия для «Трактора»

14.04.2022 11:08

В Ростовской области прошли массовые задержания нечистых на руку сотрудников ГИБДД

14.04.2022 11:06

В Магнитогорске благоустроят 45 дворов

14.04.2022 10:51

Военкомат Челябинской области передал удостоверения к боевым наградам семьям фронтовиков

14.04.2022 10:48

Начался суд над «дядей Сережей», которого обвиняют в педофилии

14.04.2022 10:41

В Челябинской области из оборота изъято 460 кг некачественных хлебобулочных изделий

14.04.2022 10:31

На майские праздники из Челябинска в Москву и обратно отправятся дополнительные поезда

14.04.2022 10:30

ИТ-компании смогут оформить отсрочку от армии своим сотрудникам на «Госуслугах»

14.04.2022 10:29

Непрезентабельный Ленин, окурки и неубранный мусор: площадь Революции огорчает внешним видом

14.04.2022 10:28

«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека

14.04.2022 10:25

Некоторые российские учёные помогают Западу создавать страшилки о нашей стране