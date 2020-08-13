Победители Ильменки: для вас поет Евгений Воронин

По просьбе наших читателей мы продолжаем проект «С добрым утром, Урал!», но на этот раз у нас особый поворот – Ильменский. Фонд Олега Митяева в качестве организатора программы Ильменского фестиваля авторской песни познакомил нас с победителями первого тура 44-ого фестиваля и мы предложили им участие в проекте.

Так что теперь вы, дорогие читатели, каждый раз, открывая рубрику, можете представлять себе, что вы здесь, на Южном Урале, на нашей Ильменке.

Сегодня мы знакомим вас с автором-исполнителем Евгением Ворониным.

Евгений родился и вырос в Верхнем Уфалее, сейчас живет в Миассе, работает менеджером. Евгений увлекается фотографией, много читает, путешествует и любит бардовскую песню.

Как вспоминает сам Евгений, любовь к бардовской песне пробудила в нем пластинка Юрия Визбора, а когда еще во время учебы в школе ему удалось послушать Олега Митяева, он вышел с концерта немного другим человеком. Он пишет стихи, а иногда и музыку на свои стихи.

Сейчас как раз тот случай. Евгений Воронин поет для вас свою песню «Осень».

Напомним, наше предложение по-прежнему в силе: мы просим профессиональных музыкантов, самодеятельных авторов исполнить для вас, наших читателей, что-то свое, любимое. Пусть каждое утро на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. И если кто-то из музыкантов, артистов хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.