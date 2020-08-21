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С добрым утром, Урал!

Победители Ильменки: для вас снова поет Александр Шарыгин

Культура
Сегодня, 12:22
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По просьбе наших читателей мы продолжаем проект «С добрым утром, Урал!», но на этот раз у нас особый поворот – Ильменский. Фонд Олега Митяева в качестве организатора программы Ильменского фестиваля авторской песни познакомил нас с победителями первого тура 44-ого фестиваля и мы предложили им участие в проекте.

Так что теперь вы, дорогие читатели, каждый раз, открывая рубрику, можете представлять себе, что вы здесь, на Южном Урале, на нашей Ильменке.

Сегодня мы познакомим вас с автором-исполнителем Александром Шарыгиным.

Он родился в городе Павлово-на-Оке Нижегородской области. Сейчас живет и работает в Нижнем Новгороде. Песни Александр пишет с 16 лет, с тех пор, как взял в руки гитару. С 2016 года он начал участвовать в фестивалях авторской песни, чему очень рад, признается он сам. Это особенный мир, талантливые, умные люди, душевные песни.

Сегодня Александр Шарыгин поет для вас свою песню «Даже если ты уйдешь…»

Напомним, наше предложение по-прежнему в силе: мы просим профессиональных музыкантов, самодеятельных авторов исполнить для вас, наших читателей, что-то свое, любимое. Пусть каждое утро на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. И если кто-то из музыкантов, артистов хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

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