Подарок на День рождения челябинской миссис Сэвидж - премьера

В Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова в предстоящую пятницу, 28 октября, состоится первая премьера 102-го творческого сезона. Зрители увидят комедию американского драматурга Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж» с народной артисткой России Валентиной Качуриной в главной роли.

«Комедия «Странная миссис Сэвидж» была написана в 1950 году. Но в отличие от других пьес автора широкого признания в Америке она не получила, - рассказывает об истории создания пьесы заведующая литературной частью театра Елена Ляпунова. -. По мнению исследователей творчества Джона Патрика, главной причиной стал тот факт, что в своей пьесе драматург очень тонко высмеял влиятельных богатых людей и капиталистическое общество. Но главное, что он посмел дать надежду на то, что все может быть совершенно по-другому.

В 60-х годах история странной миссис Сэвидж была переведена на русский язык и сразу же поставлена в театре имени Моссовета. Первой исполнительницей главной роли на русской сцене стала великая Фаина Раневская. Вслед за ней в роли миссис Сэвидж блистали звезды советского театра и кино – Любовь Орлова, Вера Марецкая, Людмила Касаткина.

Сегодня эта звездная роль стала подарком для не менее яркой челябинской актрисы – Валентины Качуриной. Причем, подарком в полном смысле этого слова, так как 9 ноября у Валентины Васильевны - день рождения».

Коротко о сюжете пьесы. Наследница многомилионного состояния миссис Этель Сэвидж оказывается в пансионате для душевнобольных. Попала она туда не волею судьбы, а стараниями своих корыстных детей, которые намерены во что бы то ни стало отобрать наследство у своей чудаковатой, как они считают, матери. Их цель – деньги и только деньги. Ради них они готовы абсолютно на всё. Чувства и судьба близкого человека их не интересуют. В результате по-настоящему любящую семью миссис Сэвидж обретает там, где не ожидала. Те люди, которых представители высшего света считают сумасшедшими, оказались способными на любовь и сопереживание. Они радуются жизни, не требуя от неё максимального комфорта и финансовой благодати. Они счастливы сами и готовы делиться своим счастьем с теми, кто в нём нуждается.

По мнению режиссера спектакля, ведущего актера и художника Челябинской драмы Николая Осминова, именно в наши дни история, написанная более 70-ти лет назад в США, стала как никогда актуальна для современного российского общества.

Режиссер и художник – постановщик спектакля - Николай Осминов.