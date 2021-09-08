Получилось нечто великолепное: Елена Гагарина открыла в Челябинске выставку об Александре I – держав восстановителе

В Челябинске вчера вечером, седьмого сентября, состоялось большое культурное событие – в Государственном историческом музее Южного Урала был торжественно открыт выставочный проект из собрания Музеев Московского Кремля «Александр I – держав восстановитель». Имя главного героя экспозиции неразрывно связано с победой России в Отечественной войне 1812 года, с установлением мира в Европе, с превращением Оружейной палаты в уникальный музей.

Экспозицию, которая не только знакомит с жизнью государя, но и напоминает о высоких стремлениях человека, чьи идеи намного опередили свое время, открыла почетная гостья события – генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Приветствуя собравшихся в стенах исторического музея – представителей власти, общественности, духовенства, Елена Юрьевна отметила, что данную выставку сотрудники Музеев Московского Кремля подготовили специально для Челябинской области, привезя сюда множество предметов, связанных с именем Александра I, с войной 1812 года, с личностью этого удивительного императора.

«К выставке мы подготовили замечательный каталог, где рассказывается об императоре как политике, как воине, где представлено множество неизвестных ныне фактов и вся история его взаимоотношений с Наполеоном, где история взаимоотношений России и Франции после Великой французской революции освещается в совершенно ином ключе. Мы привезли сюда самые драгоценные экспонаты, которые хранятся в Музеях Московского Кремля. Это парадная форма, в которой короновался Александр I, которая приравнивается к государственным регалиям. По повелению Петра I все коронационные костюмы после коронаций, проходивших в Московском Кремле, в Успенском соборе, навечно отправлялись в Оружейную палату. Сегодня мы вам показываем целый ряд предметов, связанных с именем Александра I, которые ранее никогда не вывозились и никогда нигде не показывались, даже в Музеях Московского Кремля. Нам было чрезвычайно важно и интересно сделать эту выставку, ведь Александр I - основатель нашего музея, считавший, что любой предмет, который попадает в необычайное интересное и важное собрание Оружейной палаты должен был проходить его апробацию. Ни один дар, ни одно пожертвование не появлялось в стенах Оружейной палаты без высочайшего соизволения. Мы говорим об Александре I не только как о политике, но и как об очень интересной и многогранной личности с чрезвычайно интересным восприятием тех исторических событий, частью которых он стал», - сказала Елена Гагарина.

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Почетная гостья выразила надежду, что все те важные и значимые предметы, связанные с трагической частью истории нашей Родины, которые представлены на выставке, смогут рассказать ее посетителям о том, что происходило в мире в начале 19-го века.

«Желаю всем насладиться этой выставкой, благодарю всех, кто принимал участие в ее подготовке. Спасибо министру культуры Челябинской области Алексею Бетехтину, директору исторического музея Владимиру Богдановскому, сотрудникам наших музеев. Мне кажется, что у нас все получилось. Эта выставка отличается от всего, что мы привозили в прошлом году и в предыдущие годы. Надеюсь, мы будем продолжать вас радовать и дальше», - отметила Елена Гагарина.

Общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер также поприветствовала гостей торжественного открытия выставки, подчеркнув, что сотрудничество музеев – всегда большое и яркое событие в культурной жизни Южного Урала.

«В 2017 году мы одними из первых заключили долгосрочное соглашение (на семь лет) о сотрудничестве с Музеями Московского Кремля, и вот Челябинская область уже четвертый раз принимает у себя уникальные выставки. И сейчас, перед днем города, принять одну из них особенно приятно. Елена Юрьевна, огромное спасибо за вашу дружбу с Челябинской области и участие в проекте», - сказала Ирина Текслер.

Владимира Богдановского она поблагодарила за то, что Государственный исторический музей Южного Урала не просто принимает выставку, а сделал еще две собственные, также посвященные Александру I (это «На стали золотом узор изящный» и «Путешествие Александра I по Уралу. 1824 г.»).

Владимир Богдановский, в свою очередь, отметил, что открывшаяся седьмого сентября выставка «Александр I – держав восстановитель» - для исторического музея есть выставка №1.

Он отметил, что для сотрудников южноуральского музея совместная работа со столичными коллегами стала отличной школой – и для мастеров, которые занимаются монтажом, и для научных сотрудников.

«Мы рискнули добавить свой, региональный материал, который также касается Александра I. И рискнули представить свои выставки Елене Юрьевне. Она посмотрела и сказала: замечательно», - рассказал в приветственном слове Владимир Богдановский, который вложил в создание экспозиций всю душу: именно он является инициатором и идейным вдохновителем выставочного проекта, посвященного императору.

Праздник в музее получился великолепный – с кадетским балом у его стен перед открытием выставки, с классической музыкой, историческими танцами, нарядами из ушедшей эпохи и, конечно, с увлекательной экскурсией по выставочному залу: гости события жадно внимали рассказам экскурсоводов и не отрывали глаз от экспонатов за стеклом.

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Челябинцам хочется сказать: не пропустите ни одну из трех выставок, каждая из которых хороша и по-своему уникальна.