Из Оренбурга в Пермь с Александром I: исторический музей Южного Урала воссоздал маршрут путешествия государя по Уралу

Государственный исторический музей Южного Урала приготовил новый сюрприз жителям Челябинска и гостям города, которые интересуются прошлым: сегодня, 26-го августа, здесь открылась выставка «Путешествие Александра I по Уралу. 1824 г.».

Это первое обращение музея к беспрецедентному историческому событию двухсотлетней давности - визиту императора в регион. В сборе материалов участвовали музеи Оренбурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, так что это еще и первый крупный межмузейный проект.

По словам директора исторического музея Владимира Богдановского, данная экспозиция – предвестник выставки «Александр I – держав восстановитель», рассказывающая о главе государства и его деяниях через уникальные памятники из собрания Музеев Московского Кремля.

«Большую, серьезную выставку откроет седьмого сентября Елена Юрьевна Гагарина. Мы очень ждем этого события. Нам, в свою очередь, было важно показать, почему выставка будет проходить у нас, рассказать, какое отношение к нашему региону имеет император. И мы с коллегами задались целью найти следы, которые Александр I оставил у нас на Южном Урале и вообще на Урале», - рассказал Владимир Богдановский.

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Путешествие императора из Оренбурга в Пермь началось в сентябре 1824-го года – Александр I, снискавший славу победителя, освободителя Европы (одержал верх над Наполеоном), решил проехать по России. Экспозиция исторического музея – это мемуары тех людей, кто был с ним в той поездке (а также, например, путевые заметки доктора Тарасова), кто встречал его и потом записал свои воспоминания, архивные материалы городов Оренбурга, Уфы, Златоуста, Екатеринбурга, Перми.

Расстояние от Оренбурга до Перми государь со своей свитой преодолел за полтора месяца. Это было конное путешествие. Государь ехал в карете, запряженной лошадьми.

«Наша выставка состоит из трех экспозиций. В ней очень много различных подтекстов. Для краеведов в ней самое главное то, что все представленные здесь тексты - 19-го века (как и иллюстрации)», - подчеркнул Владимир Богдановский, являющийся куратором и идейным вдохновителем создания этой экспозиции.

По его словам, на открывшейся сегодня в Челябинске выставке не найти размышлений на тему истории, рассуждений о событиях двухсотлетней давности с точки зрения сегодняшнего дня. Все здесь – наполненный самыми разными смыслами «привет» из прошлого.

К слову, в самом Челябинске Александр I не был. Тогда нынешний город-миллионник являл собой большую деревню. И не мог похвастаться ни единым каменным зданием, достойным государя.

А вот в других городах Южного Урала император побывал. Конечно же, не пропустил он Златоуст с его заводами и оружейной фабрикой, основателем которой являлся. Александр I и соответствующий указ подписал, и всячески способствовал переселению в Златоуст специалистов их Германии. Во время своего путешествия из Оренбурга в Пермь государь заехал сюда с инспекцией – проверить, как устроились здесь немецкие мастера. Увиденным остался весьма доволен. Вдохновила императора и природа Златоуста, которая оказалась лучше всяких европейских ландшафтов.

А вот встреча с тремя колоннами арестантов на пути в Пермь, на Сибирском тракте (сосланные в Сибирь бедняки шли пешком, в том числе женщины и дети, не желавшие расставаться с мужьями и отцами и добровольно отправившиеся с ними в изгнание) императора огорчила.

Владимир Богдановский предполагает, что путешествие - объезжая России, император, мечтавший, но не сумевший отменить крепостное право, увидел много непорядка, разрухи, нищеты - серьезно подкосило его: в 1825-м году Александра I не стало, и его смерть оказалась неожиданной для всех и обросла легендами.

Со времени путешествия императора по Уралу прошло почти двести лет. Летом 2021-го по маршруту государя проехал – по просьбе Владимира Богдановского - член Союза фотохудожников России, член челябинского фотоклуба «Каменный пояс» Михаил Трахтенберг. Следы пребывания Александра I он искал вместе с супругой (в путешествие из Оренбурга в Пермь, которое продлилось пять дней, взял и сына).

Результатам поездки Михаила Трахтенберга по городам Урала (Уфа, Оренбург, Златоуст, Миасс, Пермь) посвящена отдельная экспозиция, ставшая завершающей и закономерной частью выставки.

Челябинский фотограф нисколько не пожалел, что совершил это путешествие.

Михаил Трахтенберг признается, что раньше никогда особо не интересовался историей, но к концу поездки вместе с женой они «стали отъявленными историками-краеведами». Находясь в поиске следов присутствия здесь царя – где он был, куда заходил, что видел, стали сами искать информацию и узнали в результате много нового, полезного и интересного для себя. Многих зданий уже нет, на их месте появились другие. И, это, несомненно интересно: увидеть, как все изменилось за два столетия.

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В историческом музее Южного Урала отмечают: благодаря тому, что экспозиция, посвященная императору, оформлена масштабными иллюстрациями, фотографиями и достоверной реконструкцией дворцовых интерьеров, посетители смогут почувствовать себя свидетелями или даже участниками тех событий, переосмыслить их.

«Эта выставка дополняет два выставочных проекта, посвященные эпохе Александра I. Ключевая роль в триптихе принадлежит выставке Музеев Московского кремля «Александр I – держав освободитель», на которой будут представлены уникальные подлинные предметы, связанные с эпохой и деяниями императора. Выставка «На стали золотом узор изящный» из фондов Златоустовского краеведческого музея продемонстрирует изделия Златоустовской оружейной фабрики, созданной по указанию Александра I. «Путешествие Александра I по Уралу. 1824 г.» поможет раскрыть связь императора с регионом и его вклад в промышленное развитие Южного Урала, который тогда начал формироваться как опорный край державы», - рассказали в музее.