Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста

Шедевры из стали, созданные мастерами знаменитой Златоустовской оружейной фабрики, готовятся предстать перед гостями Государственного исторического музея Южного Урала во всем своем блеске и великолепии.

Выставка под названием «На стали золотом узор изящный» откроется в одном из залов Западной башни уже седьмого сентября и станет третьей экспозицией в стенах челябинского музея, посвященной Александру I. Все три выставки (о двух из них агентство «Урал-пресс-информ» уже рассказывало: одна повествует о путешествии государя по Уралу, вторая – из собрания Музеев Московского Кремля – рассказывает об императоре как о «держав восстановителе») будут работать одновременно – так задумал директор исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский (идейный вдохновитель большого культурного проекта об Александре I).

Златоустовская оружейная фабрика была создана по указу императора в 1815-м году – Александр I имел к этому событию самое непосредственное отношение. Выставка в музее охватывает период работы фабрики с 1820-го года до настоящего времени. Челябинцы и гости города смогут насладиться созерцанием по-настоящему прекрасных творений златоустовских мастеров. В числе экспонатов (а их здесь будет представлено свыше двухсот), которые в настоящее время занимают свои места за стеклом (сотрудники музея вдохновенно готовят выставку к открытию и сейчас занимаются их раскладкой), - великолепные образцы холодного оружия (сабли, шашки, ятаганы, кортики, ножи, кинжалы, тесаки) и не менее замечательные изделия декоративно-прикладного искусства.

«В этой выставке мы хотели сделать упор именно на историю Златоустовской оружейной фабрики, то есть рассказать не столько об искусстве гравюры (хотя без этого, конечно, никак не обойтись), а, прежде всего, о том, что это за фабрика, какие у нее цели и задачи, выделить основные вехи ее деятельности, показать, как она развивалась на протяжении 19-го и 20-го веков и что представляет собой сегодня», - рассказала главный хранитель Государственного исторического музея Южного Урала Ирина Ивлиева.

Златоустовская гравюра на металле – уникальный вид декоративно-прикладного искусства, гордость не только Челябинской области, но и всей России. Златоуст является одним из ведущих мировых оружейных центров, а фабрика славится своим искусством украшения холодного оружия уже два столетия (данное искусство зародилось в 1820-е годы).

Интересно, что работников Златоустовской оружейной фабрики обучали лучшие мастера Европы, в основном это были немцы и городов Клингенталь и Золинген. Переняв опыт приезжих гравировщиков, местные умельцы творчески переосмыслили их техники и приемы.

«Благодаря таким выдающимся художникам, как Иван Бушуев и Иван Бояршинов, родился новый, уникальный стиль. С одной стороны, это гравюра: мастера использовали иглы, штихели, резцы, вытравку в качестве основной техники. Но в то же время это и настоящая миниатюра: например, тот же Иван Бушуев, а после него и другие художники, и современные авторы также использовали (и используют) еще и беличьи кисти. А кисти – это что? Это уже рисование, изобразительное искусство», - отметила Ирина Ивлиева.

Главный хранитель музея порадовала новостью, что на выставке будет представлено четыре шедевра, два из которых созданы Иваном Бушуевым (с орнаментом в стиле ампир, античными богами, героями и, конечно же, с самым любимым его персонажем – крылатым конем Пегасом, который является визитной карточкой Златоуста) и два - Иваном Бояршиновым: с целыми миниатюрами на тему войны 1812-го года, в которых воспеваются доблесть, храбрость и мужество русского солдата, русского воина.

Поделиться

Являясь собственностью государства, Златоустовская оружейная фабрика, в первую очередь, должна была выполнять госзаказ - массово выпускать разнообразное холодное оружие для русской армии. Если были заказы на холодное украшенное (наградное) оружие, то изготавливали и его – оно вручалось за подвиги, за доблесть и отвагу. Когда заказов на оружие не было (случались и такие периоды), фабрика выпускала посуду (ножи, вилки, ложки, тарелки).

«С 1890-х годов до начала 20-го века спроса на украшенное оружие не было, его изготавливалось очень мало. И златоустовские художники-граверы - как работники самой фабрики, так и мастера многочисленных артелей - делали посуду, гравируя ее тем же самым способом, что и оружие - иглой, вытравкой… Эти изделия отправлялись либо на российские ярмарки, либо продавались на ярмарках городских. Так фабрика выходила из положения», - рассказала Ирина Ивлиева.

Интересно, что соприкосновения с уникальным, известным во всем мире искусством гравюры на стали не избежали даже топоры – орудия труда, украшенные замысловатыми узорами, лет десять назад до глубины души поразили директора музея французского города Сент-Этьена, которая лично приезжала на Южный Урал отбирать экспонаты для выставки (у музеев двух стран был совместный проект).

Ирина Ивлиева вспоминает, что, когда гостья увидела златоустовский украшенный топор, у нее случился культурный шок. Француженка долго спрашивала: а что это, зачем это, для чего. Ей объяснили, что украшать топорики в Златоусте стали в 1920-е годы. Топор считался одним из символов новой власти, нового советского государства, где главными были крестьяне, рабочие. Топор как орудие труда был очень распространен, и в Златоусте придумали награждать украшенными (с помощью той же техники, что использовалась при работе с холодным оружием) топорами передовиков производства, лучших рабочих.

На выставке в историческом музее можно будет полюбоваться также кавалерийской шашкой образца 1827-года, шашкой, изготовленной в 1942-м году, когда шла Великая Отечественная война, и, конечно же, знаменитым черным ножом армейский образца 1940 года (прообразом являлся финский нож), воспетом в стихах и песнях: черные ножи выдавались бойцам Уральского добровольческого танкового корпуса, которых фашисты называли дивизией черных ножей.

Черный нож, представленный на выставке, - несомненно, боевой. Клинок очень острый, с зазубринами и вмятинами. Видно, что его неоднократно затачивали. Это очень прочное оружие, с удобной рукояткой. Благодаря особому перекрестию, рука хорошо его держит – враг не зря боялся солдата, крепко сжимавшего черный нож.

А еще на выставке можно будет увидеть уникальную своим художественным оформлением саблю, выполненную в стиле ампир. Обе ее стороны (голомени) щедро украшены.

«Есть здесь вензель императора Александра I, есть - на синем фоне -золоченое изображение арматур – композиция из различных видов оружия и военной амуниции: стяги, барабаны и так далее. Также на одной стороне – медальоны, в них - названия битв, в которых принимала участие русская армия в ходе наполеоновской кампании. На второй голомени – орнамент», - рассказала Ирина Ивлиева.

По ее словам, это сабля-дублер. По замыслу горного инженера Павла Аносова, основавшего в 1825-м году при арсенале оружейной фабрики Златоустовский музей, в его собрание должны были входить вторые экземпляры лучших образцов украшенного оружия, которое изготавливали в Златоусте, например, для членов императорской семьи, для вручения в качестве награды отличившимся воинам.

«Благодаря Павлу Аносову в музее сохранилось достаточное количество украшенного оружия», - отметила Ирина Сергеевна.

Также, рассказала главный хранитель, на выставке представлены несколько клинков, изготовленных в память о русско-турецкой войне 1877-1878 годов. У них есть отличительная особенность - они имеют надписи «За Веру, Царя и Отечество», «Без нужды не вынимай, без славы не вкладывай». Это подарочное оружие. Конструктивно оно схоже с боевым, однако не прошло закалку. Было ценно для владельцев как память о боевых подвигах.

Также гости экспозиции смогут полюбоваться сварочным булатом – на клинке можно увидеть очень красивый рисунок, а еще – уникальные, из собрания исторического музея Южного Урала – шашки азиатского образца и кавказского типа: очень редкие, ценные. Данное оружие изготавливалось в 1917-м году и имело отличительная особенность: в период с 1913-го по 1917-й год рукоять и клинок украшались вензелем императора Николая II. Когда государь отрекся от престола, Временное правительство издало указ о признании вензеля недействительным – наносить его перестали.

Шашки, которые можно будет увидеть на выставке в Челябинске, украшены уже в 20-е годы прошлого столетия, на них есть ряд надписей. Это самые первые образцы украшенного оружия периода советской власти.

На одной шашке можно увидеть герб РСФСР, символику молодого СССР - ветви пальмы, дуба, пятиконечную звезду, восходящее солнце, перекрещенные серп и молот и год, в котором оружие было украшено, – 1923-й.

Вторая шашка (кавказского типа) – именная, с дарственной надписью. Она вручена в 1925-м году товарищу Бухвалову И.В. за участие в непрерывных боях Гражданской войны. Иван Васильевич – наш земляк, он долгое время работал линейным судьей на Южно-Уральской железной дороге. Был награжден двумя видами оружия – шашкой и кортиком. Его Бухвалов передал музею за пару лет до смерти (скончался в 1978-м году).

Рассказывать о выставке можно долго. Она, несомненно, заслуживает самого пристального внимания. Всем, кто хочет получить эстетическое удовольствие и узнать больше о деятельности легендарной Златоустовской оружейной фабрики, стоит посетить данную экспозицию: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

СПРАВКА

Высокое качество златоустовских клинков обеспечивалось как тщательностью отделки оружия и совершенной системой технического контроля и приемки, так и высоким качеством стали, из которой готовили эти клинки.

Лучшую в мире литую тигельную клинковую сталь на оружейной фабрике Златоуста готовили по технологиям, разработанным великими русскими металлургами Павлом Петровичем Аносовым и Павлом Матвеевичем Обуховым.