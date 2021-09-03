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02.09.2021

Челябинский Молодежный театр опубликовал афишу на сентябрь
Государственный исторический музей Южного Урала
Златоустовская оружейная фабрика
Культура
03.09.2021 08:58
Фото: Евгения Александрова

Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста

Шедевры из стали, созданные мастерами знаменитой Златоустовской оружейной фабрики, готовятся предстать перед гостями Государственного исторического музея Южного Урала во всем своем блеске и великолепии.

Выставка под названием «На стали золотом узор изящный» откроется в одном из залов Западной башни уже седьмого сентября и станет третьей экспозицией в стенах челябинского музея, посвященной Александру I. Все три выставки (о двух из них агентство «Урал-пресс-информ» уже рассказывало: одна повествует о путешествии государя по Уралу, вторая – из собрания Музеев Московского Кремля – рассказывает об императоре как о «держав восстановителе») будут работать одновременно – так задумал директор исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский (идейный вдохновитель большого культурного проекта об Александре I).

Бюст Александра I отлит на Кусинском заводе в конце 19 века.

Златоустовская оружейная фабрика была создана по указу императора в 1815-м году – Александр I имел к этому событию самое непосредственное отношение. Выставка в музее охватывает период работы фабрики с 1820-го года до настоящего времени. Челябинцы и гости города смогут насладиться созерцанием по-настоящему прекрасных творений златоустовских мастеров. В числе экспонатов (а их здесь будет представлено свыше двухсот), которые в настоящее время занимают свои места за стеклом (сотрудники музея вдохновенно готовят выставку к открытию и сейчас занимаются их раскладкой), - великолепные образцы холодного оружия (сабли, шашки, ятаганы, кортики, ножи, кинжалы, тесаки) и не менее замечательные изделия декоративно-прикладного искусства.

«В этой выставке мы хотели сделать упор именно на историю Златоустовской оружейной фабрики, то есть рассказать не столько об искусстве гравюры (хотя без этого, конечно, никак не обойтись), а, прежде всего, о том, что это за фабрика, какие у нее цели и задачи, выделить основные вехи ее деятельности, показать, как она развивалась на протяжении 19-го и 20-го веков и что представляет собой сегодня», - рассказала главный хранитель Государственного исторического музея Южного Урала Ирина Ивлиева.

Златоустовская гравюра на металле – уникальный вид декоративно-прикладного искусства, гордость не только Челябинской области, но и всей России. Златоуст является одним из ведущих мировых оружейных центров, а фабрика славится своим искусством украшения холодного оружия уже два столетия (данное искусство зародилось в 1820-е годы).

Интересно, что работников Златоустовской оружейной фабрики обучали лучшие мастера Европы, в основном это были немцы и городов Клингенталь и Золинген. Переняв опыт приезжих гравировщиков, местные умельцы творчески переосмыслили их техники и приемы.

Инструменты гравёра

«Благодаря таким выдающимся художникам, как Иван Бушуев и Иван Бояршинов, родился новый, уникальный стиль. С одной стороны, это гравюра: мастера использовали иглы, штихели, резцы, вытравку в качестве основной техники. Но в то же время это и настоящая миниатюра: например, тот же Иван Бушуев, а после него и другие художники, и современные авторы также использовали (и используют) еще и беличьи кисти. А кисти – это что? Это уже рисование, изобразительное искусство», - отметила Ирина Ивлиева.

Инструменты гравёра

Главный хранитель музея порадовала новостью, что на выставке будет представлено четыре шедевра, два из которых созданы Иваном Бушуевым (с орнаментом в стиле ампир, античными богами, героями и, конечно же, с самым любимым его персонажем – крылатым конем Пегасом, который является визитной карточкой Златоуста) и два - Иваном Бояршиновым: с целыми миниатюрами на тему войны 1812-го года, в которых воспеваются доблесть, храбрость и мужество русского солдата, русского воина.

Являясь собственностью государства, Златоустовская оружейная фабрика, в первую очередь, должна была выполнять госзаказ - массово выпускать разнообразное холодное оружие для русской армии. Если были заказы на холодное украшенное (наградное) оружие, то изготавливали и его – оно вручалось за подвиги, за доблесть и отвагу. Когда заказов на оружие не было (случались и такие периоды), фабрика выпускала посуду (ножи, вилки, ложки, тарелки).

«С 1890-х годов до начала 20-го века спроса на украшенное оружие не было, его изготавливалось очень мало. И златоустовские художники-граверы - как работники самой фабрики, так и мастера многочисленных артелей - делали посуду, гравируя ее тем же самым способом, что и оружие - иглой, вытравкой… Эти изделия отправлялись либо на российские ярмарки, либо продавались на ярмарках городских. Так фабрика выходила из положения», - рассказала Ирина Ивлиева.

Интересно, что соприкосновения с уникальным, известным во всем мире искусством гравюры на стали не избежали даже топоры – орудия труда, украшенные замысловатыми узорами, лет десять назад до глубины души поразили директора музея французского города Сент-Этьена, которая лично приезжала на Южный Урал отбирать экспонаты для выставки (у музеев двух стран был совместный проект).

Ирина Ивлиева вспоминает, что, когда гостья увидела златоустовский украшенный топор, у нее случился культурный шок. Француженка долго спрашивала: а что это, зачем это, для чего. Ей объяснили, что украшать топорики в Златоусте стали в 1920-е годы. Топор считался одним из символов новой власти, нового советского государства, где главными были крестьяне, рабочие. Топор как орудие труда был очень распространен, и в Златоусте придумали награждать украшенными (с помощью той же техники, что использовалась при работе с холодным оружием) топорами передовиков производства, лучших рабочих.

На выставке в историческом музее можно будет полюбоваться также кавалерийской шашкой образца 1827-года, шашкой, изготовленной в 1942-м году, когда шла Великая Отечественная война, и, конечно же, знаменитым черным ножом армейский образца 1940 года (прообразом являлся финский нож), воспетом в стихах и песнях: черные ножи выдавались бойцам Уральского добровольческого танкового корпуса, которых фашисты называли дивизией черных ножей. 

Главный хранитель Исторического музея Ирина Ивлиева

Черный нож, представленный на выставке, - несомненно, боевой. Клинок очень острый, с зазубринами и вмятинами. Видно, что его неоднократно затачивали. Это очень прочное оружие, с удобной рукояткой. Благодаря особому перекрестию, рука хорошо его держит – враг не зря боялся солдата, крепко сжимавшего черный нож.

А еще на выставке можно будет увидеть уникальную своим художественным оформлением саблю, выполненную в стиле ампир. Обе ее стороны (голомени) щедро украшены.

«Есть здесь вензель императора Александра I, есть - на синем фоне -золоченое изображение арматур – композиция из различных видов оружия и военной амуниции: стяги, барабаны и так далее. Также на одной стороне – медальоны, в них - названия битв, в которых принимала участие русская армия в ходе наполеоновской кампании. На второй голомени – орнамент», - рассказала Ирина Ивлиева.

По ее словам, это сабля-дублер. По замыслу горного инженера Павла Аносова, основавшего в 1825-м году при арсенале оружейной фабрики Златоустовский музей, в его собрание должны были входить вторые экземпляры лучших образцов украшенного оружия, которое изготавливали в Златоусте, например, для членов императорской семьи, для вручения в качестве награды отличившимся воинам.

«Благодаря Павлу Аносову в музее сохранилось достаточное количество украшенного оружия», - отметила Ирина Сергеевна.

Также, рассказала главный хранитель, на выставке представлены несколько клинков, изготовленных в память о русско-турецкой войне 1877-1878 годов. У них есть отличительная особенность - они имеют надписи «За Веру, Царя и Отечество», «Без нужды не вынимай, без славы не вкладывай». Это подарочное оружие. Конструктивно оно схоже с боевым, однако не прошло закалку. Было ценно для владельцев как память о боевых подвигах.

Также гости экспозиции смогут полюбоваться сварочным булатом – на клинке можно увидеть очень красивый рисунок, а еще – уникальные, из собрания исторического музея Южного Урала – шашки азиатского образца и кавказского типа: очень редкие, ценные. Данное оружие изготавливалось в 1917-м году и имело отличительная особенность: в период с 1913-го по 1917-й год рукоять и клинок украшались вензелем императора Николая II. Когда государь отрекся от престола, Временное правительство издало указ о признании вензеля недействительным – наносить его перестали.

Шашки, которые можно будет увидеть на выставке в Челябинске, украшены уже в 20-е годы прошлого столетия, на них есть ряд надписей. Это самые первые образцы украшенного оружия периода советской власти.

На одной шашке можно увидеть герб РСФСР, символику молодого СССР - ветви пальмы, дуба, пятиконечную звезду, восходящее солнце, перекрещенные серп и молот и год, в котором оружие было украшено, – 1923-й.

Вторая шашка (кавказского типа) – именная, с дарственной надписью. Она вручена в 1925-м году товарищу Бухвалову И.В. за участие в непрерывных боях Гражданской войны. Иван Васильевич – наш земляк, он долгое время работал линейным судьей на Южно-Уральской железной дороге. Был награжден двумя видами оружия – шашкой и кортиком. Его Бухвалов передал музею за пару лет до смерти (скончался в 1978-м году).

Рассказывать о выставке можно долго. Она, несомненно, заслуживает самого пристального внимания. Всем, кто хочет получить эстетическое удовольствие и узнать больше о деятельности легендарной Златоустовской оружейной фабрики, стоит посетить данную экспозицию: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

СПРАВКА

Высокое качество златоустовских клинков обеспечивалось как тщательностью отделки оружия и совершенной системой технического контроля и приемки, так и высоким качеством стали, из которой готовили эти клинки.

Лучшую в мире литую тигельную клинковую сталь на оружейной фабрике Златоуста готовили по технологиям, разработанным великими русскими металлургами Павлом Петровичем Аносовым и Павлом Матвеевичем Обуховым.

Автор: Евгения Александрова
Государственный исторический музей Южного Урала
Златоустовская оружейная фабрика
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02.09.2021 12:32

«Ариант» и «Спартак» объявили о сотрудничестве

02.09.2021 12:03

Руководство АЗ «Урал»: Впереди – промышленная реновация

02.09.2021 11:52

В Челябинской области более 74 тысяч жителей справились с ковидом

02.09.2021 11:26

В Челябинске подростки с пистолетом устроили дебош во дворе жилого дома

02.09.2021 11:01

В Карталах в аварии с маршрутным такси пострадали восемь человек

02.09.2021 10:57

Камерный театр Челябинска открывает сезон с премьеры

02.09.2021 10:37

Треть челябинцев, вернувшихся в офисы после удаленки, отказались от делового стиля в одежде

02.09.2021 10:30

В Челябинске будут судить автоподставщиков, похитивших 15 миллионов рублей у страховых компаний

02.09.2021 10:28

На городские маршруты Златоуста выехали новые автобусы

02.09.2021 10:09

Южноуральцы не торопятся платить за потребленную электроэнергию

02.09.2021 09:55

Школьникам и студентам Челябинской области предоставили скидку на проезд в электричках

02.09.2021 00:48

В четверг в Челябинской области жарко, местами дожди и грозы

02.09.2021 00:38

Анонсы событий и мероприятий на второе сентября

01.09.2021 22:44

В Челябинске стартует фестиваль современного искусства PULSE II «Я (НЕ) РЕБЁНОК»

01.09.2021 22:32

Челябинский Молодёжный театр станет участником международного фестиваля «Толстой»

01.09.2021 20:11

Алексей Текслер – студентам: Главное, чтобы вы любили то, чем вы занимаетесь

01.09.2021 19:04

Текслер: Сегодня, когда провожали Мишу в школу, вспомнил свои школьные годы

01.09.2021 18:13

В Челябинской области нашли способ мотивации студентов к вакцинации от ковида

01.09.2021 17:18

На ЮУЖД стартовала профилактическая акция «Дорога железная – не для игры»

01.09.2021 16:04

О новых правилах кредитной кооперации узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

01.09.2021 16:02

«Учат в школе, учат в школе…»: для школьников Курчатовского района устроили настоящий праздник

01.09.2021 15:57

Автопробегом – по коррупции: «Новые люди» встали на защиту российских грузоперевозчиков

01.09.2021 15:43

Учитель из Миасса взыскал с директора школы, обматерившего его, деньги

01.09.2021 15:42

Челябинский театр кукол приглашает зрителей на спектакли в сентябре

01.09.2021 14:53

Полицейские Челябинска задержали супружескую пару из Троицка с крупной партией героина

01.09.2021 14:33

В Челябинске сошел с рельсов новый трамвай, в миндоре рассказали о причинах

01.09.2021 14:18

Сотрудники Челябинского театра оперы и балета вакцинировались от ковида

01.09.2021 14:07

ВТБ начинает выдавать льготные кредиты на электромобили

01.09.2021 13:58

Жителя Красносельского села отправили в колонию за неуплату алиментов

01.09.2021 13:47

В Еманжелинске детей из детсада, где идет ремонт, распределят по группам с учётом возраста

01.09.2021 13:24

В Челябинске создан первый класс пограничной направленности

01.09.2021 12:51

Новая акция МегаФона: предъяви студенческий билет и получи 20-процентную скидку на общение

01.09.2021 12:48

В Никольской роще Челябинска снова соберутся «Уральские герои»

01.09.2021 12:47

В Челябинской области за сутки подтверждено 374 новых случая ковида

01.09.2021 12:46

Житель поселка Увельский выращивал коноплю в промышленных масштабах

01.09.2021 11:58

С 1 сентября изменены правила оплаты больничного по уходу за ребенком до восьми лет

01.09.2021 11:40

Жителя Озерска мнимые брокеры обманули почти на шесть миллионов рублей

01.09.2021 11:10

РМК расширяет водоохранную деятельность на территориях присутствия

01.09.2021 11:00

Южноуральские аграрии выбрали продуктивные сорта пшеницы

01.09.2021 10:59

Жителям поселка в Миссе, ожидающим школу с 2010 года, придется еще потерпеть

01.09.2021 10:37

Возле всех школ Челябинска дежурят полицейские и сотрудники ГИБДД

01.09.2021 09:49

Текслер – властям Еманжелинского района: Ускоряйтесь!

01.09.2021 09:25

Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний

01.09.2021 09:15

Челябэнерго направили около 15 миллионов рублей на реконструкцию распредсети в Златоусте

01.09.2021 04:12

Медицинский «разворот Текслера» в Еманжелинске

01.09.2021 02:25

В четырех городах Челябинской области календарная осень начнется с НМУ

01.09.2021 02:13

В Челябинской области в первый день осени и в День знаний малооблачно и тепло

01.09.2021 01:43

Анонсы событий и мероприятий на первое сентября

31.08.2021 23:14

Южно-Уральский технологический университет открыл новый корпус накануне Дня знаний

31.08.2021 17:24

Урбанист предложил перед каждым аппаратным в мэрии Челябинска зачитывать Уголовный кодекс

31.08.2021 16:35

Исторический музей Южного Урала подготовит школьников к Всероссийской проверочной работе

31.08.2021 16:31

Детское кладбище близ Аркаима принесло археологам новые открытия

31.08.2021 16:11

Челябинская филармония одной из первых в регионе открывает старт продаж билетов по «Пушкинской карте»

31.08.2021 15:54

Две выставки по одному билету: Музей изобразительных искусств поздравляет челябинцев с Днем знаний

31.08.2021 15:48

Хлебобулочные изделия «Пятёрочки» вдохновили Шнурова на новый клип

31.08.2021 15:47

Магнитогорские мехатроники завоевали «золото» национального чемпионата

31.08.2021 15:26

В Челябинской области выпустили видеоролик о работе ветеринара

31.08.2021 14:33

Челябинка Валерия Шабалина завоевала третью золотую медаль Паралимпийских игр

31.08.2021 14:19

Родители дошкольников из Еманжелинска обратились к губернатору за помощью

31.08.2021 14:10

Полицейские Челябинска задержали южноуральца с крупной партией наркотиков

31.08.2021 13:43

Житель Златоуста стал жертвой проститутки

31.08.2021 13:31

Ватерполисток «Уралочки» встретили по-чемпионски

31.08.2021 12:48

Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте

31.08.2021 12:42

В Кыштыме проведут полную реновацию «Белого дома»

31.08.2021 12:40

В Челябинске фигуристы представят свои программы, подготовленные для Олимпийских игр

31.08.2021 12:27

АЗ «УРАЛ» представил новинки и перспективные модели автомобилей

31.08.2021 12:00

В ЧОДКБ скончалась 1,5-летняя девочка, переболевшая ковидом