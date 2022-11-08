Премьера народной комедии «Омнибуса» в День народного единства

В Златоустовском драматическом театре «Омнибус» в праздничные дни с большим успехом прошла премьера народной комедии «Семейный портрет глазами постороннего» по пьесе Степана Лобозерова. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова.

Свой выбор пьесы режиссер-постановщик, главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский объяснил так:

«В праздничные дни хотелось порадовать наших зрителей и объединить их доброй, душевной историей, в которой как в нашей жизни есть и весёлые ситуации, и повод для раздумий о взаимоотношениях в семье, в обществе. В пьесе Степана Лобозёрова всё это есть. В российской драматургии существует направление деревенского народного сюжета. Среди авторов этого направления - Василий Шукшин, Василий Белов, Виктор Астафьев. К ним примыкает и Степан Лобозеров, личность многогранная, глубокая, интересная. Его пьесы с 90-х годов прошлого столетия широко ставятся во многих театрах России. И в нашем театре в 80-90-х годах зритель с удовольствием смотрел такие спектакли по его произведениям как «От субботы к воскресенью», «Маленький спектакль на лоне природы», «Его алмазы и изумруды». Я бы так определил все пьесы Степана Лобозерова: они о жизни, они про нас, россиян. То, что прописано в произведениях драматурга, зрителям близко и понятно. А пьесы его о том, что мы нередко не слышим, не понимаем друг друга, что порой приводит к абсурду, а это и смешно, и драматично. Но за смехом, за комедийной ситуацией в этой пьесе скрыт целый философский пласт жизни, который мгновенно считывается зрителями: да, всем нам часто не хватает понимания, доверия, душевности, доброты…И, наверное, сейчас, как никогда, появилась потребность в спектакле, который в наши непростые времена объединил бы зрителей, поднял им настроение, отвлёк от мрачных и горьких мыслей. Вот поэтому я и выбрал эту пьесу. И актеры с удовольствием восприняли её, работали на репетициях с полной самоотдачей, понимали, про что играть, о чем ситуации, в которые они попали».

… Забавная история приключилась в деревенской семье, когда у них поселился художник, приехавший оформлять к празднику сельский клуб. Интригу закрутил молодой завклубом Михаил, приревновав к приезжему дочку хозяев. Не придумав ничего лучшего, он сообщил им, что художник … сумасшедший. То же самое он сказал про семью художнику. На фоне нелепых ситуаций перед зрителями проходит жизнь семьи, где есть и любовь, и обиды, и радость, и неудовлетворенность жизнью. Всё это актёры проживают искренне, эмоционально, органично.

Финал спектакля режиссер-постановщик изменил: молодые герои Михаил и Татьяна – антагонисты по пьесе в варианте «Омнибуса» оказываются счастливыми влюбленными.

Зрители благодарно приняли новую работу театра, сопровождая почти каждую сцену дружными смехом и громкими аплодисментами.

Над новым спектаклем вместе с режиссёром Борисом Горбачевским работали - художник-постановщик – заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Башкортостана Виктор Хлыбов, художник по костюмам Лилия Файзулина. На премьере играли артисты - Андрей Плакунов, Алена Михеева, Вероника Небывалова, Надежда Незнахина, Ольга Зацепина, Виктор Сорокин и Максим Проскуряков.