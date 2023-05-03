Пятый Всероссийский фестиваль школьного кино в Челябинске

Челябинский областной Киноцентр имени Сергея Герасимова в пятый раз проводит Всероссийский Герасимовский фестиваль-конкурс школьного кино «В начале славных дел».

Это название одного из многочисленных фильмов знаменитого земляка южноуральцев - великого мастера кино Сергея Аполлинарьевича Герасимова. В память о всемирно известном актёре, режиссёре, сценаристе, педагоге (профессоре) ВГИКа и проводится этот крупнейший на Южном Урале смотр юных кинематографистов. Его основная цель - популяризация и развитие детского творчества в области кинематографа, журналистики и новых медиа, а также поддержка преподавателей, работающих в системе кино-, теле - и видеотворчества.

В этом году в экспертный совет конкурса поступило более 400 заявок от школьных кино- и телестудий, анимационных мастерских, творческих коллективов и индивидуальных авторов из разных уголков России и ближнего зарубежья.

«Сейчас эксперты, оценивая присланные работы, отмечают их невероятно высокий уровень, - говорит директор областного Киноцентра Юрий Сычёв, он же председатель жюри Герасимовского фестиваля. - Причём отмечают как их техническое совершенство, так и художественное. Радует обращение ребят к более значимым и глубоким темам и то, что в стране значительно вырос уровень подготовки юных кинематографистов. С каждым годом появляется всё больше новых кино- и телестудий, растёт уровень педагогов, работающих с детьми. И это даёт свои положительные результаты, что убедительно подтверждает наш традиционный смотр».

Одна из задач фестиваля-конкурса «В начале славных дел» – сохранение и популяризация кинематографического наследия великого советского кинорежиссёра, уроженца Южного Урала Сергея Аполлинариевича Герасимова. Поэтому и тематические номинации конкурса традиционно носят названия его фильмов – «Любить человека», «Учитель», «У озера, «Журналист», «Непобедимые», «Молодая гвардия» и «Большая земля».

В нынешнем году самыми популярными номинациями стали «Любить человека» (фильмы-размышления о любви, сострадании, понимании, укреплении семейных ценностей, дружбе и взаимопомощи) и «Журналист» (репортажи, телепрограммы, зарисовки, эссе, социальная реклама на свободную тематику).

По мнению членов экспертного совета конкурса, это свидетельствует о сознательном обращении юных кинематографистов к вечным ценностям в непростые для страны времена, а также о развитии школьных телестудий в России.

Помимо экспертного совета, активное участие в работе V Герасимовского фестиваля-конкурса и в оценке работ его участников принимают министерство экологии и министерство культуры Челябинской области, Продюсерский центр Андрея Кончаловского, уполномоченный по правам ребенка Челябинской области, Исторический парк «Россия – Моя история», радио «Олимп» и АНО «Креативные индустрии Урала».

Праздничная церемония закрытия фестиваля-конкурса состоится в канун дня рождения Сергея Герасимова, 20 мая, (в 14 часов) в Кинотеатре имени Пушкина. Зрителей ждёт показ лучших киноработ, награждение победителей, выступление детских коллективов и выставка картин учащихся Детской художественной школы искусств Челябинска.