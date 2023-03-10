Российская академия художеств отметила пятерых творцов из Магнитогорска

Российская академия художеств наградила дипломами пятерых представителей Магнитогорского «Союза художников России» (Челябинская область).

Олег Базылев, Владимир Ванюков, Валерий Хорхолюк, Искандер Хузин и Ринат Шарафутдинов отмечены «За многолетнюю плодотворную творческую деятельность, большой вклад в развитие культуры Российской Федерации и укрепление межрегиональных культурных связей».

Как подчеркнули в министерстве культуры Челябинской области, дипломы Российской академии художеств присуждаются за серьезные творческие успехи и организационные достижения.

«Мы поздравляем наших земляков с этой высокой наградой», - отметили в региональном минкульте.

Академия художеств была учреждена решением Сената шестого ноября 1757 года в царствование императрицы Елизаветы Петровны в Петербурге по инициативе великого русского ученого Михаила Ломоносова и известного просветителя того времени Ивана Шувалова. Академия занималась рассмотрением и утверждением важных архитектурных, скульптурных и живописных проектов для столицы и других городов.

Сегодня Российская академия художеств (РАХ) - отраслевая академия наук в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна и художественного образования. Учредителем РАХ является правительство РФ.